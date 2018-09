La tienda Repsol On de Madrid, reconocida a nivel internacional por su "rompedor" diseño

Situada en la estación de servicio de la madrileña calle Alberto Aguilera, Repsol On busca ser un punto de encuentro por sí misma, ofreciendo un salto cualitativo y cuantitativo en la experiencia que ofrece al cliente, según destaca la compañía en un comunicado.

Repsol On es un nuevo concepto de tienda en una estación de servicio "con un diseño rompedor" y un 'look and feel' ideado por el arquitecto Agustín Granell.

En ella se potencia lo recién hecho y la comida sana, trasmitiendo novedad, calidad y tecnología, con wifi de alta velocidad y pantallas led de gran formato. Todo ello, adaptándose a las necesidades de los clientes, mejorando su experiencia y dándoles motivos para acudir sin necesidad de repostar.

Repsol On ha logrado la categoría oro de diseño de establecimientos de conveniencia en los Shop! Awards, premios internacionales que reconocen anualmente los mejores diseños y experiencias en comercios de venta al público. En la presente edición se presentaron más de 200 candidaturas.

Shop! es una asociación de comercio global que agrupa a más de 1.500 empresas de 30 países dedicada a mejorar entornos y experiencias minoristas. Con casi medio siglo de historia, sus galardones se consideran los más prestigiosos en diseño del sector de venta al público.

Este reconocimiento se suma a otros galardones internacionales que también ha cosechado la tienda Repsol On. En concreto, la asociación Retail Design Institute ha considerado el establecimiento ganador en sus premios de 2018 y ha premiado, igualmente, su innovación y sostenibilidad. Repsol On también ha sido finalista en los premios que concede la norteamericana National Association of Convenience Stores (NACS).

En sus más de 3.400 estaciones de servicio en España, la compañía realiza una apuesta clara por la calidad, el servicio, la innovación y la adaptación continua a las necesidades y preferencias de los clientes.Prueba de ello son sus alianzas con El Corte Inglés, Nespresso, Starbucks o Amazon, destaca la compañía.