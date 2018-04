Empresas

Reino Unido obliga a Disney a presentar una oferta por Sky si compra 21st Century Fox

The Walt Disney Company deberá presentar una oferta de compra por Sky, de la que 21st Century Fox controla un 39%, en caso de completar la adquisición de la mayor parte del conglomerado de medios de Rupert Murdoch, por el que el pasado mes de diciembre ofreció 52.400 millones de dólares en acciones (42.460 millones de euros) si este no ha cerrado previamente la adquisición del 61% que aún no controla en la cadena británica de televisión, operación bloqueada por Competencia de Reino Unido.