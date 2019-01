Podemos carga contra las VTC por amenazar con irse tras explotar a trabajadores y pagar impuestos fuera

Unidos Podemos ha criticado que las firmas de VTC Uber y Cabify estén "coaccionando o mandando mensajes de presión a las instituciones" después de haber "abusado" de trabajadores vulnerando sus derechos laborales y de haber eludido el pago de impuestos.



Así lo ha manifestado la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra, preguntada en el Congreso por los medios por las protestas que están teniendo lugar estos días con motivo del conflicto del sector del taxi.

Tras reconocer que "se están viviendo momentos de tensión", Belarra ha asegurado que lo más grave es que "hay algunas empresas y multinacionales que están coaccionando o mandando mensajes de presión cuando han estado abusando de los derechos laborales de los trabajadores y pagando sus impuestos fuera de España".

De esta forma, Belarra criticaba el anuncio de las firmas VTC de que preveían dejar Barcelona una vez el Govern aprobara el decreto que regulaba el sector y contemplaba la obligación de precontratar el servicio con un mínimo de 15 minutos.





"SER FIRMES, CUMPLIR LA LEY Y DEFENDER UN SERVICIO PÚBLICO"

"Nos preocupa que las administraciones públicas no se coloquen claramente del lado de los taxistas, que representan a un servicio público que debemos proteger entre todos los que creemos en que los trabajadores tienen derecho a vivir bien", ha dicho.

Preguntada por si el decreto ley aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez, y posteriormente avalado en el Congreso, daba una respuesta suficiente a este conflicto, la diputada de Podemos ha reconocido que cumplía la función de derivar estas competencias a las comunidades y ayuntamientos, pero que "era pasar la pelota" a estas administraciones.

"Ahora nos encontramos con que, si no se toman este tema en serio, encuentran al sector enfrente, lo que es lógico", ha argumentado, señalando al Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues cree que "no se mueve" y que "no quiere exigir cumplir la ley". "Creo que la Comunidad de Madrid, como la Generalitat de Cataluña, tienen que ser firmes, cumplir la ley y defender un servicio público como es el sector del taxi", ha concluido Belarra.