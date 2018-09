Podemos pide al Gobierno Vasco impulsar la transformación de La Naval en una empresa mayoritariamente pública

En un comunicado, el parlamentario de Elkarrekin Podemos Joserra Becerra ha afirmado que la situación del astillero, "una empresa emblemática", es "crítica", ya que su cierre "implicaría la destrucción de miles de empleos", así como "dar un paso más en la desindustrialización de Euskadi".

Además, ha apuntado que el efecto tractor de La Naval "no lo es solamente en relación a su producción y empleo directo e inducido",sino también respecto al "conocimiento, experiencia y aportación en I+D+I al propio sector de la construcción naval". Por ello, ha asegurado que "sería una gran irresponsabilidad social y política no intervenir para evitar su cierre".

Según la formación morada, "se está acabando el tiempo para evitar el cierre" y el Gobierno "no ha realizado prácticamente ninguna gestión efectiva para apoyar la continuidad de La Naval".

"No ha encargado ningún informe o dictamen jurídico para analizar todas las opciones posibles que permitan orientar su intervención, no ha colaborado en la elaboración de ningún plan de viabilidad industrial para apoyar las diferentes opciones de continuidad del astillero y su industria auxiliar, con todo el empleo implícito no se ha pronunciado respecto a la responsabilidad de los actuales accionistas en la situación del astillero y tampoco ha dado ninguna explicación respecto a las gestiones de búsqueda de nuevos inversores industriales que mantengan la actividad de construcción naval en la Margen Izquierda", ha apuntado.

Elkarrekin Podemos considera "firmemente" que "se puede hacer mucho más de lo que ha hecho hasta ahora el Gobierno Vasco" y, por ello, ha anunciado que le interpelará acerca de "su intención de facilitar, apoyar o impulsar la transformación del astillero La Naval en una empresa de capital mayoritariamente público".

"Se puede y debe trabajar en explorar todas las opciones posibles, y activar todos los recursos necesarios para hacerlas factibles", ha concluido Becerra.