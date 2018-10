El PP y Unidos Podemos reclaman la retirada del ERE en Alcoa y Maroto pide en el Congreso "unidad de acción"

El PP y Unidos Podemos han reclamado a la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, la retirada del ERE extintivo en Alcoa para sus trabajadores de las plantas de A Coruña y Avilés, mientras que la ministra ha reivindicado la importancia de la "unidad de acción" para "resolver este problema".

Preguntada por ambas formaciones durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, Maroto ha destacado que la multinacional "tiene que dar una garantía de que se puede mantener la planta productiva" y, en caso contrario, habrá que buscar alternativas.

Así, la ministra ha remarcado que la prioridad del Gobierno es "mantener las dos unidades productivas abiertas y garantizar el mantenimiento del empleo". En este sentido, Maroto ha vuelto a insistir en que el Gobierno ya ha mantenido encuentros con inversores para evitar el cierre de la producción.

"Efectivamente, Alcoa no tiene por qué cerrarse, porque hay una viabilidad económica en alguna de las plantas", ha dicho, sin especificar en cuál de ellas, y destacando que el mercado del aluminio "crece" en España.

Tanto la ministra como sus dos interlocutoras en la sesión de control, Tristana Moraleja (PP) y Yolanda Díaz (En Marea), han agradecido la presencia de representantes del comité de empresa de la compañía en el Hemiciclo, aplaudidos en varias ocasiones por los diputados.

EL PP ACUSA A MAROTO DE "DEJACIÓN DE FUNCIONES"

Moraleja lamentado la "incertidumbre" generada, a su juicio, por el Gobierno desde su llegada, y ha enumerado los cierres parciales de Volkswagen y Arcelor Mittal y las salidas anunciadas de Vestas en León, Alcoa en A Coruña y Avilés, y Cemex en Almería y Baleares. "Llevamos una por semana", ha aseverado.

En este sentido, la portavoz industrial del PP ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones" --ha criticado que "en vez de haber afrontado el problema directamente", la ministra "se ha ido de viaje"-- y le ha pedido que, "si no saben, pregunten".

"Lo hemos solucionado en el pasado, háganlo ustedes ahora. Cuentan con nuestro apoyo político. ¿Qué más quieren?", se ha preguntado, reclamando, además de la retirada del ERE, la clarificación del sistema de interrumpibilidad y la ejecución de las partidas presupuestadas en las cuentas de 2018.

"UN PROBLEMA ESTRUCTURAL NO SE CREA EN 4 MESES"

La ministra ha recalcado que, tras preguntar a la empresa, esta respondió que el cierre se debía a "problemas estructurales". "Un problema estructural no se genera en cuatro meses, se genera por la falta de interlocución que ha tenido el Gobierno (de Mariano Rajoy) con la industria, quitándole casi mil millones de euros", ha abundado, recordando la diferencia entre el gasto en política industrial de 2011, últimos Presupuestos del PSOE, y los de 2017.

Y es que la ministra ha respondido a la diputada 'popular' recordando que su viaje a China fue para "defender los intereses de las empresas españolas y trabajar para captar inversores", algo que, ha criticado, el Ejecutivo anterior no pudo hacer "porque no había un interlocutor". "No nos dé lecciones ni genere incertidumbre", ha replicado.

Por ello, ha pedido al PP que se ponga "de lado del Gobierno". "No genere más incertidumbre, porque este Gobierno está trabajando y dando una solución a una crisis que ustedes provocaron y en la que tienen una responsabilidad", ha dicho, criticando que, a la llegada a su Ministerio constató que "estaban todos los programas congelados". "¿Por qué no lo habían activado? Porque no les interesa la industria, con lo cual, lecciones, pocas", ha zanjado.

UNIDOS PODEMOS PIDE INTERVENIR AL SER UN MONOPOLIO

Por su parte, la portavoz de Industria de Unidos Podemos, Yolanda Díaz, ha pedido al Ejecutivo que ejerza "como un Gobierno progresista y un Estado soberano" para decir "basta ya a esas multinacionales que dejan tiradas a nuestras comarcas".

En este sentido, ha lamentado que ejecutar una "única política industrial, esa que decía que 'la mejor política industrial es la que no existía'", ha tenido como consecuencia "la renuncia a una política industrial propia", "la claudicación ante las multinacionales", y "el abandono absoluto a los trabajadores", mientras otros gobiernos europeos "sí lo hacían".

Díaz ha reclamado a la ministra que levante el ERE extintivo, intervenga la empresa --la Constitución lo ampara, al tratarse de un monopolio, ha argumentado--, se enfrente a las multinacionales "con todas las armas" --ha puesto como ejemplo que no se deje entrar aluminio de Arabia Saudí a los puertos españoles--.

Por último, ha pedido a la ministra que defina una política industrial y una política energética para la industria. "No sólo va a caer Alcoa, van a caer el resto de las industrias", ha lamentado, antes de concluir con un "Alcoa no se cierra", que sus compañeros de bancada han acompañado con aplausos dirigidos a los miembros comité de empresa. Estos han respondido poniéndose en pie en la tribuna de invitados, aunque en silencio y sin mostrar sus camisetas, para evitar su expulsión del hemiciclo.