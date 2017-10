RSC. PARTE DE PARÍS A BONN UNA MARCHA CICLISTA POR EL CLIMA PROMOVIDA POR IBERDROLA

Google Plus

La marcha ciclista ‘Moving for Climate NOW’, promovida por la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas e Iberdrola, arranca este lunes en París su recorrido en bicicleta eléctrica hasta la Cumbre del Clima -COP23-, que comenzará el próximo 6 de noviembre en Bonn (Alemania), bajo la presidencia de las Islas Fiji.

Según informó Iberdrola, esta iniciativa, evento oficial de la cumbre, está integrada por un equipo ciclista multidisciplinar formado por más de 40 personas de diferentes organizaciones y países que tiene como objetivo sensibilizar sobre la importancia del reto del clima, de unir esfuerzos desde todos los ámbitos y de actuar con ambición y urgencia para frenar el cambio climático.

Con la finalidad de difundir estos mensajes, los participantes recorrerán casi 800 kilómetros para llegar a Bonn el 5 de noviembre, tras pasar por Bruselas y otras ciudades europeas como Brujas y Urmond.

La Red Española del Pacto Mundial e Iberdrola consideran que la Cumbre de Bonn será una cita muy relevante para acelerar la definición de los compromisos de París e implementar el Acuerdo alcanzado en la Cumbre del Clima de 2015, celebrada en la capital francesa.

A su llegada a la COP23 de Bonn, ‘Moving for Climate NOW’ hará entrega del manifiesto de esta iniciativa contra el cambio climático. En este documento están recogidos los principios fundamentales sobre los que este equipo considera que hay que actuar para afrontar los retos del clima.

Destacan, por ejemplo, la apuesta por las energías renovables, la necesidad de ver la lucha contra el cambio climático como una oportunidad y no como una amenaza para construir un modelo económico sostenible, la urgencia de unir esfuerzos desde todos los ámbitos y la importancia de movilizar recursos de financiación.

