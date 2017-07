Orange prefiere que la subasta de los 700 Mhz, clave para el 5G, no se celebre antes de 2019

En la rueda de prensa de presentación de los resultados del primer semestre de 2017, el consejero delegado de la operadora en España, Laurent Paillassot, ha señalado la subasta no debe ser antes de 2019, ya que las compañías "no la necesitan a corto plazo" y no es "útil para nada".

Sin embargo, ha incidido en que lo importante es que las operadores puedan disponer del uso real de la frecuencia de 700 Mhz, que actualmente ocupan las cadenas de televisión, "muy cerca" de la fecha en la que se haya celebrado la subasta.

En este sentido, ha recordado que la subasta de los 800 Mhz se realizó en 2011, pero no se empezó a liberalizar en abril de 2014 con un piloto en Zamora. La disponibilidad total está prevista para enero de 2015, pero se retrasó varios meses.