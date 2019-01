Orange incrementa los gigas de tres tarifas sólo móvil sin variar su precio

En concreto, Go Top pasará de tener 25 GB a contar con 40 GB por 47,95 euros al mes e incluye gratis el servicio Multisim (con un coste de activación de cinco euros) para poder usar también los GB incluidos en la tarifa en otro dispositivo.

Por parte, Go Up pasa de 12 GB a 20 GB, también con MultiSim incluida, por 35,95 euros al mes y Go On de 7 GB a 10 GB por 29,95 euros al mes. Las tres tarifas incluyen llamadas ilimitadas a destinos nacionales sin establecimiento de llamada y roaming en la Unión Europea.

Asimismo, añade que si el cliente se lleva un terminal a plazos con Orange, además de no pagar intereses, contará con gigas adicionales en estas tres tarifas. En concreto, los clientes de Go Top y Go Up tendrán 8 GB más, alcanzando en total los 48 GB y los 28 GB cada mes, respectivamente, mientras que los de Go On disfrutarán de 4 GB más, hasta 14 GB al mes.

"Orange se consolida así como la mejor oferta del mercado para el cliente que busca gran abundancia de datos", afirma la operadora, que aplicará este cambio aplicará tanto a su cartera actual del clientes como a nuevas altas.

Por otro lado, Orange también ha anunciado que desde el 20 de enero se comercializa de nuevo la tarifa Habla, que incluye llamadas ilimitadas y un bono de datos de 2,5GB por 25,95 euros al mes.