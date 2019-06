Orange apuesta por el Big Data para que las empresas aprovechen la ventaja competitiva que aportan los datos

Los datos se han convertido en nueva fuente de ventaja competitiva y una gran oportunidad para empresas de cualquier tamaño y cualquier sector, que el Big Data permite que se convierta en realidad, según el informe 'Big Data. 29 buenas prácticas en grandes empresas nacionales e internacionales', que señala que el Big Data se percibe como uno de los motores de crecimiento de la economía en Europa.

El estudio, que ha sido presentado en el ciclo de eventos 'Foro de la Empresa del Mañana' organizado por Orange para abordar los temas que más preocupan en el mundo empresarial, señala que el Big Data no es una tecnología concreta, sino un conjunto de ellas que permiten extraer valor de los datos que tengan gran volumen, variedad o velocidad.

En la presentación, el director de servicios digitales de Orange España, Francisco Huidobro, ha destacado el mercado del dato ya es "una realidad", ya que, por ejemplo, la Unión Europea estima que en 2020 se crearán alrededor de ocho millones de puestos relacionados directamente con la utilización de los datos, así como que habrá más de 300.000 empresas de datos que ingresarán más de 89 billones de euros.

Sin embargo, también ha apuntado que existe todavía un amplio camino por recorrer y retos que solventar, ya que, por ejemplo, según el último dato disponible en el INE (Instituto Nacional de Estadística), en España el 91% de las empresas declararon no haber utilizado tecnologías de Big Data en 2017, porcentaje que desciende al 75% en empresas de más de 500 empleados.

En este sentido, ha remarcado que el volumen de este mercado se va a triplicar en los próximos años a nivel mundial. En concreto, el informe detalla que pasará desde los 42.000 millones de dólares actuales (37.500 millones de euros) a superar los 100.000 millones en 2027 (89.000 millones de euros).

Asimismo, ha agregado que, aunque actualmente los servicios representan una mayor parte del reparto de ingresos, estos irán cediendo relevancia frente al aumento de los provenientes del software, ya el Big Data no deja de ser una tecnología habilitante que está muy embedida en muchas cosas en gran parte automatizadas.

Huidrobro ha señalado que las empresas llevan mucho tiempo usando los datos procedentes de fuentes clásicas, pero con un alcance limitado, como el INE o las encuestas, pero con el avance tecnológico han surgido nuevas como los datos abiertos que cualquier organismo debe poner a disposición del público o los teléfonos móviles, que abren una cantidad de posibilidades "ingentes" para las empresas.

El informe señala que al mismo tiempo que está aumentando el volumen de datos, también lo está haciendo su complejidad, por lo que son necesarios nuevos métodos y tecnologías para extraer su valor. Por ello, ante la abundancia de opciones, los negocios necesitan apoyarse en terceros para poder absorber todas las posibilidades que ofrecen.

CLAVES DEL BIG DATA DEL FUTURO

Por otro lado, el informe también identifica las diez claves del Big Data del futuro, que Huidobro ha agrupado en tres grandes grupos. El primero es que, al ser un tecnología habilitante, tiene que ser flexible, escalada y abierta para que esté al alcance de prácticamente todas las empresas. Además, tiene que dar la posibilidad de prestar servicio en tiempo real.

El segundo es que esta tecnología es transversal y se ofrece cada vez más embebida y apoyada en otras, como la Inteligencia Artificial (IA), que da una capacidad de analizar los datos con ayudas de algoritmos que no es posible de otra manera. Esto además, será más necesario con la llegada del 5G y el Internet de las Cosas (IoT), que elevarán exponencialmente los datos generados por los sensores instalados en los objetivos.

A este respecto, el director del negocio de Empresas de Samsung Electronics Spain, David Alonso, ha señalado que el 5G ofrece "muchísimas posibilidades" para el Big Data, ya que entre los beneficios de la nueva tecnología móvil se encuentran la sensorización masiva de dispositivos gracias a las capacidades de la celdas, así como el fuerte incremento del ancho de banda.

El tercero de los grandes grupos mencionados por Huidobro es el que engloba a las personas, ya que la técnica por sí sola no vale y la infraestructura no se puede poner en marcha ni no está apoyada en los perfiles profesionales adecuadas, en una políticas de gestión de los datos, etc.

A este respecto, el director senior de Data Science y Tecnología del IE, Fernando Mateo, ha señalado que el gran reto actualmente no es la tecnología, sino quién es el más hábil a la hora de usarla, y eso le corresponde a las personas. Así, ha apuntado que la UE alerta de la escasez de oferta de expertos en el manejo de datos en el mercado laboral frente a la demanda en 2025.

En esta línea, también ha incidido en la necesidad de un liderazgo distinto en las empresas, que tienen que asumir que los datos son nuevo recurso a manejar como los recursos humanos y los materiales, así como de un cambio en la cultura de las compañías para poder sacar todo el partido al nuevo mundo.

En cuanto a los ámbitos de actuación, Huidobro ha destacado que al más tradicional como es la toma de decisiones su suman otros casos de uso más novedosos como las inteligencia operacional, la resolución de problemas ad hoc, la generación de productos a partir de los datos obtenidos y la inteligencia de mercado.

El presidente de Segittur, Enrique Martínez, ha señalado que es un "creyente" en las muchas posibilidades que ofrecen los datos, pero también ha incidido en que este mundo toda vía debe enfrentarse a varios retos, al mismo tiempo que ha señalado que los datos no deben ser una forma de decidir, sino que deben apoyar la toma decisiones.

Por su parte el socio-director Big Data de PwC, Javier Barguñó, ha incidido en que el Big Data requiere un modelo en el que esté involucrado la gente que tomas las decisiones de negocios y ha señalado que para un gran empresa este esfuerzo puede llevar uno o dos años completarlo, por lo que también se podrían ir dando pasos a los tres meses en este sentido.