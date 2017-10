Oracle prevé un fuerte crecimiento de su negocio cloud en España tras las novedades de OpenWorld 2017

Desde el punto de vista tecnológico, la gran innovación que propone la compañía es la integración de la Inteligencia Artificial en las diferentes capas de la nube (IaaS, Paas y SaaS). Así, ha presentado la primera base de datos autónoma en la nube del mercado y la incorporación de capacidades de inteligencia artificial a toda la oferta de aplicaciones cloud.

En esta línea, Oracle también ha anunciado bots inteligentes y un servicio blockchain en la nube, así como la incorporación de capacidades autónomas y de inteligencia artificial a la suite de seguridad y gestión en la nube.

"Con estos anuncios, y otros muchos que se han producido en OpenWorld, hemos dado un paso esencial", ha afirmado el director de la unidad de negocio de Tecnología de Oracle España, Francisco Romero, quien ha asegurado que está "en la mejor posición" para ayudar a sus clientes a aprovechar todo el valor de la nube y acelerar sus procesos de transformación digital.

MODELO COMERCIAL

En lo que se refiere al modelo comercial, la compañía ha anunciado nuevos programas que reducirán los costes al ofrecer una mayor automatización y flexibilidad, permitiendo a los clientes obtener más valor de sus inversiones actuales en software de Oracle.

Entre esos nuevos programas de Oracle Cloud se encuentran 'Bring Your Own License to PaaS' (Traiga su propia licencia a la plataforma como servicio) o Universal Credits (Créditos universales), que consiste en un contrato simple que ofrece a los clientes acceso ilimitado a todos los servicios de PaaS y IaaS de Oracle actuales y futuros, incluidos Oracle Cloud y Oracle Cloud at Customer.

Romero ha explicado el modelo comercial también supone cambios en la organización de la empresa, que se ha traducido una reorganización de su fuerza comercial para asegurarse de que acompañan a sus clientes, entienden sus necesidades y son capaces de ofrecer la mejor solución en la nube para cada caso".

"Ya no nos conformamos con tener éxito en las ventas, sino que estamos comprometidos con el éxito de todos y cada uno de los proyectos de nuestros clientes. Nos hemos convertido en sus socios para la transformación digital en España", ha incidido.

Con todo ello, la compañía espera duplicar cada año su cuota de mercado en la nube en España, un mercado que, según analistas, representa ya casi 2.000 millones de euros anuales y alcanzará los 3.000 millones en el año 2020.

VIAJE A LA NUBE

Oracle ha definido una serie de posibles rutas que todas las empresas pueden realizar en su transición hacia la nube, desde las organizaciones que deben primero optimizar el funcionamiento de sus centros de proceso de datos para liberar recursos para la innovación, hasta las startups que pueden comenzar directamente con soluciones tecnológicas cloud.

Estos modelos incluyen, por ejemplo, la posibilidad de contratar Oracle Cloud sin necesidad de sacar datos o aplicaciones del CPD del cliente (Cloud@Customer), la modernización de aplicaciones gracias al SaaS, la simple migración de cargas de trabajo o la creación de nuevos proyectos basados en Oracle IaaS y Oracle PaaS.

"Solo Oracle tiene la capacidad de adaptarse a todas las situaciones diferentes que pueden darse en los clientes", ha afirmado Romero, quien ha destacado el esfuerzo realizado por la empresa en I+D+i y en adquisiciones en los últimos años, que se ha traducido en "la oferta más completa, segura e integrada en la nube de todo el sector tecnológico".