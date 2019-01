New Balance se alía con El Corte Inglés para abrir el primer 'box' de entrenamiento dentro de un gran almacén

New Balance se ha aliado con El Corte Inglés para abrir 'Distrito by New Balance', el primer 'box' de entrenamiento que estará localizado dentro de un gran almacén, según ha informado la marca norteamericana en un comunicado.

En concreto, la firma deportiva estadounidense se alía con el gigante de la distribución española para a través de Distrito Estudio, la cadena de centros de entrenamiento de alta intensidad, crear este 'box' de entrenamiento.

El Corte Inglés Avenida de Francia de Valencia será el primer gran almacén en poner en marcha este innovador proyecto en España y se convertirá en el laboratorio en el que New Balance, junto con sus dos socios en este proyecto, testará este concepto de posicionamiento y emplazamiento deportivo que espera poder implementar después en el resto de la geografía española.

El espacio cuenta con una superficie de 180 metros cuadrados que consta de acceso propio para los socios, un completo 'box' de entrenamiento equipado, taquillas, vestuarios, baños con duchas y una tienda New Balance.

El acceso al centro de entrenamiento es público, por lo que cualquier persona podrá hacer uso del 'box' una vez adquiridos los créditos en forma de tarjetas que habrá disponibles. Después, a través de la aplicación 'AimHarder', se podrá elegir y reservar los días y horas de entrenamiento.

El director de marketing de New Balance Iberia, Daniel Scheidgen, ha subrayado que 'Distrito by New Balance' es un proyecto que "resume el compromiso y los valores de la marca con el deporte".

"Esta iniciativa busca generar un nuevo discurso diferencial que encaje con el estilo de vida de nuestros consumidores, creando un espacio de entrenamiento accesible y cercano que, además aúne nuestras colecciones específicas. Todo ello para acompasarnos a la rutina y ritmo de vida de un público cada vez más comprometido con la práctica deportiva", ha explicado.