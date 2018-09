Neinor Homes no descarta vender promociones de nuevas viviendas a empresas de alquiler

Neinor Homes no descarta entrar a vender promociones de nuevas viviendas de las que construye a empresas que se dedican a explotar parques de pisos en alquiler, según apuntó el consejero delegado de la compañía, Juan Velayos.

"Es una reflexión estratégica a tener en cuenta en todo momento" ante el "fenómeno" del alquiler en España, aseguró el primer ejecutivo de la inmobiliaria, una de las nuevas firmas promotoras surgidas tras la crisis.

Velayos reveló que ha recibido "acercamientos" de empresas que se dedican al alquiler de vivienda para sopesar la posibilidad de comprar promociones completas con el fin de sumarlas a su parque de pisos en renta.

"Tenemos muchos acercamientos de jugadores del mercado del alquiler y mal haríamos si no lo estudiáramos", apuntó el consejero delegado tras participar en el Foro Inmobiliario de Europa Press. No obstante, aseguró que actualmente no tienen en estudio o negociación ninguna operación de este tipo.

Asimismo, Velayos descartó que "hoy por hoy" Neinor Homes se plantee entrar en el mercado de alquiler con una división propia para conformar y gestionar un parque de pisos en renta.

En cuanto a la posibilidad de vender promociones a empresas de alquiler, la vinculó al margen que se obtenga de la operación.

"Que alguien nos compre una promoción 'llave en mano' para alquilarla en vez de comercializar una a una sus viviendas a clientes, ¿por qué no?", se planteó Velayos.

"Todo depende del margen que arrojara esta opción frente a la venta a particulares", indicó, si bien admitió que incluso podrían estar dispuestos a hacerlo con "menor retorno" toda vez que supusiera un "menor riesgo".

PLAN DE CRECIMIENTO.

Por el momento, Neinor Homes, firma que actualmente tiene como primer accionista al fondo israelí Adar Capital, con una participación del 28,7%, está inmersa en la ejecución de su plan de crecimiento.

En virtud de este plan, la firma prevé poner en el mercado 4.000 nuevas viviendas en el horizonte de 2020 y alcanzar una facturación de unos 1.000 millones ya en 2019.

En la actualidad, y según datos de cierre del primer semestre del año, la inmobiliaria cuenta con una cartera de suelo que le permitirá construir 13.500 viviendas.

Neinor Homes prevé entregar más de un millar de pisos este año. La firma ya dio las llaves de 249 viviendas de cuatro promociones en la primera mitad del año y tiene programada la entrega de 750 más en la segunda parte del ejercicio.