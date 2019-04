Empresas

http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/Naturinvest-OPA-Dia-participacion-estable_0_2221577938.html

Naturinvest no acudirá a la OPA de Dia y estudia elevar su participación y crear un núcleo estable

Naturinvest, la 'family-office' de Bontoux-Halley y ex socios de referencia de Carrefour y que cuenta con el 3,261% de Dia, ha confirmado que no acudirá a la oferta pública de adquisición (OPA) de LetterOne, sociedad controlada por el inversor ruso Mikhail Fridman, al considerar que el precio no refleja el valor de la cadena de supermercados.