Movistar asegura que no incluye compromiso de permanencia en ninguno de sus productos convergentes

Por otro lado, la compañía ha comunicado su intención de adaptarse a las necesidades de sus clientes, poniendo a su disposición "la mayor variedad" de planes de mercado. Entre ellos se incluyen desde el paquete "más sencillo", de 48 euros, hasta el "más completo", de 210 euros, sin compromiso de permanencia en ningún caso, salvo los tres primeros meses por instalación en el caso de la fibra.

En el ámbito televisivo, el operador ha dicho ser el "único" 'player' del mercado que genera contenidos de producción original (Velvet Colección, La Zona, La Peste, Vergüenza, Matar la Padre, El día de mañana, etc), con el mayor volumen de ellos en castellano, y un canal, #0, de programas de producción propia (Late Motiv, Locomundo, Fama a bailar, Cuando ya no esté, Ilustres Ignorantes, etc). Asimismo, ha asegurado que solo él cuenta con cobertura nacional IPTV/satélite.

Dentro del área comercial, Movistar ha destacado ser el "mejor" valorado en atención global al cliente, según @deces, y ocupar el primer puesto en el sector de las telecomunicaciones en relación a la experiencia de usuario en e-commerce global, con el menor tiempo de respuesta en redes sociales y una nota de experiencia de usuario de 7,8, según el II Estudio UX Rank del año pasado.

Además, el operador ha querido hacer referencia a su labor en la gestión de averías, afirmando ser el "más confiable" y tener el "menor" tiempo de resolución de incidencias e índice de reclamaciones por usuario, situado actualmente en 1,91 reclamaciones por 10.000 usuarios.