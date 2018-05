Mondragon rechaza su responsabilidad en crisis de Fagor Electrodomésticos y Edesa, ante el inicio del juicio

Mondragon ha rechazado su responsabilidad en la crisis de Fagor Electrodomésticos y Edesa ante el inicio del juicio por la demanda de algunos de los socios de estas cooperativas, agrupados en las asociaciones Eskuratu y Ordaindu, contra la Corporación. La vista oral tendrá lugar del 7 al 10 de mayo en el Palacio de Justicia de Bergara (Gipuzkoa).

Durante esos días se celebrará el juicio por la demanda presentada por una parte de los socios de Fagor Electrodomésticos y Edesa -un total de 885- que solicitan a Mondragon la devolución de las inversiones que realizaron a sus cooperativas, principalmente aportaciones voluntarias y préstamos mercantiles.

La Corporación Mondragon ha reiterado que los demandantes, como socios y propietarios, tenían "pleno conocimiento de las decisiones y riesgos empresariales" de sus cooperativas y ha rechazado "cualquier responsabilidad" en la crisis de ambas empresas.

En esa línea, ha resaltado que Mondragon "no es un holding empresarial en el que la matriz ejerce un control efectivo sobre el conjunto de las cooperativas", sino que es una asociación de distintas cooperativas "autónomas y soberanas".

Según ha explicado, "es importante entender lo anterior para estimar que la responsabilidad es exclusiva de Fagor Electrodomésticos/Edesa". "De hecho, las decisiones sobre su futuro, indelegables a cualquier otra instancia, se adoptaron en sus propios órganos de gobierno", ha destacado.

De este modo, ha incidido en que "carece de fundamento solicitar a Mondragon, es decir, a sus cooperativas y socios, la devolución de las inversiones que individual y voluntariamente realizaron los exsocios en sus cooperativas".

RESPONSABILIDAD

"Cada una de las cooperativas es responsable de su propia gestión y de desarrollar su actividad empresarial con la mayor eficacia posible. Para las cooperativas asociadas a Mondragon el mecanismo de la solidaridad no es ilimitado, ni una garantía de viabilidad de cooperativas no viables, ni por supuesto modifica la responsabilidad de los órganos de cada cooperativa sobre el acierto o no de sus propias decisiones", ha subrayado.

La Corporación ha recordado que las asociaciones Eskuratu y Ordaindu "ya fracasaron en el intento de responsabilizar a Mondragon en el procedimiento concursal", proceso en el que se rechazó "cualquier responsabilidad" del grupo cooperativo vasco en relación con los hechos que relatan los demandantes en su demanda.

Ha añadido que Mondragon y sus cooperativas son el principal acreedor de las sociedades concursadas y, por tanto, "el principal perjudicado"."No tiene sentido reclamar a Mondragon, que es el principal acreedor de las sociedades concursadas, y por tanto el principal perjudicado, la devolución de cantidades que los socios inversores aportaron individualmente a su propia cooperativa", ha insistido.

Por último, ha recalcado "el compromiso inequívoco" de las cooperativas "con la búsqueda de soluciones de empleo para los afectados "por la crisis de Fagor Electrodomésticos y Edesa y ha apuntado que el "papel activo" que Mondragon ha desempeñado en esta gestión "ha permitido que, a día de hoy, más del 95% de los 1.895 socios afectados tengan una solución de empleo".