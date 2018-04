Minersa aprueba la absorción de su filial Sales Orbea

La fusión por absorción se realizará mediante la disolución sin liquidación de Sales Orbea, con aportación de todo su patrimonio a Minersa, que se subrogará con carácter universal en la titularidad de todos los activos, pasivos, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida a fecha de 31 de diciembre de 2017.

Al estar Sales Orbea íntegramente participada por su matriz, la operación no requiere de una ampliación de capital, ni de la aprobación de por parte de la junta general de accionistas de Minersa. Los acreedores de ambas sociedades podrán oponerse a la fusión en el plazo de un mes.

Desde el 31 de diciembre de 2008, Sales Orbea no ejerce su actividad de comercialización de sales, al darse de baja en los registros oficiales correspondientes, sino que su única actividad es la mera tenencia de acciones o participaciones de las que es titular.

Por ello, la operación no tendrá ninguna incidencia sobre el empleo, ya que Sales Orbea no tiene trabajadores, y el número de empleados de Minersa no variará. La fusión tampoco tendrá ningún impacto en la composición del órgano de administración de Minersa, ni incidencia en la responsabilidad social de la empresa, según ha comunicado.

El grupo Minerales y Productos Derivados, que aglutina a empresas productoras de minerales industriales, productos químicos, productos para la construcción, absorbentes naturales y decolorantes, obtuvo un beneficio neto de 28,09 millones de euros en 2017, un 3,14% menos que en el ejercicio anterior, y aumentó su facturación un 21%, hasta 290,55 millones de euros.