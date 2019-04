Metrovacesa no descarta "retrasos de algún mes" en entregas de viviendas, pero mantiene objetivos

Metrovacesa no descarta que pueda incurrir en "retrasos" puntuales de "algún mes" en sus previsiones de entrega de viviendas, aunque "mantiene en pie" su objetivo último de dar las llaves de 4.000 viviendas al año a partir de 2021.

Así lo indicó su consejero delegado, Jorge Pérez de Leza, quien en dos ocasiones ratificó este objetivo último del plan de negocio con que la promotora volvió a cotizar en Bolsa en febrero 2018 después de que otra firma del sector rebajara recientemente sus objetivos de entregas y lanzara un 'profit warning'.

"Una serie de ineficiencias operativas temporales, como son licencias de obras que tardan más de lo habitual y las tiranteces de la capacidad de construcción, dificultan nuevos ritmos operativos y podrían implicar, en algún caso, retrasos poco significativos, de algún mes, en nuestros parámetros objetivo", indicó el primer ejecutivo ante su junta de accionistas.

"No obstante, nuestro objetivo de alcanzar una velocidad de crucero de entrega de alrededor de 4.000 viviendas a partir de 2021 sigue en pie", aseveró Pérez de Leza ante los socios.

Metrovacesa, que entregó las 520 viviendas previstas en 2018, tiene programado dar las llaves de unos 700 pisos en 2019. Este volumen casi se cuadruplicará en 2020 con la entrega de 2.600 pisos, con el fin de lograr dicho objetivo último de 4.000 nuevas viviendas anuales desde 2021, según el plan de negocio de la inmobiliaria.

El consejero delegado de la promotora participada por Santander y BBVA considera que, pese a las previsiones de desaceleración macroeconómica, el "ciclo residencial en España está en plena recuperación", con "la creación de empleo y el crecimiento de los salarios como los mejores impulsores de la compra de viviendas".

"INMERECIDO CASTIGO DEL MERCADO".

Pérez de Leza reconoció que, no obstante, "el mercado tiene dudas sobre las perspectivas del sector en general y sobre el plan de crecimiento de la firma en particular".

Las acciones de Metrovacesa cotizan actualmente sobre los 10,20 euros por acción, frente al precio de 16,50 euros al que volvió a Bolsa, un "castigo" que considera "inmerecido", por lo que asegura "trabajar para mejorar la confianza del mercado lo antes posible".

"El ejercicio 2019 está siendo un año con grandes retos por delante", aseguró, pero garantizó que promoverán un "crecimiento sólido, rentable y sostenible, buscando la máxima satisfacción de los clientes".

Durante su intervención, Pérez de Leza subrayó además la "sólida posición financiera" de Metrovacesa, con un balance limpio de deuda que, no obstante, prevé que "evolucione" en los próximos años, si bien siempre por debajo de la cota del 25% del valor de los activos ('loan to value').

La junta de accionistas de Metrovacesa aprobó volver a repartir dividendos, al retribuir a sus accionistas con 50 millones de euros con cargo a reservas. La compañía retribuye a los socios un año antes de lo previsto, y pese a estar aún en pérdidas, gracias precisamente a su situación financiera y su "fuerte generación de caja".