Mercadona abrirá 10 tiendas en Portugal en 2019 y prevé continuar con su expansión internacional en el futuro

Mercadona abrirá el próximo 2 de julio la primera de las diez tiendas que prevé abrir este año en Portugal, que se localizarán seis en Oporto, dos en Braga y dos en Aveiro.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de Mercadona, Juan Roig, durante la presentación de los resultados de la cadena de supermercados correspondiente al ejercicio de 2018 y las previsiones para 2019.

Para el desembarco en el país luso, Mercadona cuenta ya con una plantilla de 300 personas y ha invertido alrededor de 60 millones de euros en 2018 que, además de la construcción de las tiendas, permitirán inaugurar un bloque logístico en Póvoa de Varzim.

Asimismo, durante estos doce meses la compañía ha seguido definiendo el surtido para adaptarlo a los gustos y hábitos de 'El Jefe' portugués, para lo que ha realizado más de 2.000 sesiones en el Centro de Coinnovación de Matosinhos (Grande Porto).

Como resultado, Roig ha señalado que la compañía va a "cambiar el 50% del surtido". Se venderán venderán productos portugueses aunque también españoles y todos ellos llevarán la doble identificación con el objetivo de "unir sinergias". Según ha explicado el empresario, "los portugueses comen diferente a los españoles", así en panadería, vino y quesos son totalmente distintos a los españoles.

Roig ha valorado la buena acogida que están teniendo en Portugal, donde ya ha avanzado que los supermercados de Mercadona abrirán los domingos, como es habitual en este país, donde el último día de la semana se erige como el "segundo día de más ventas".

El empresario valenciano ha explicado que no ha querido ser "rupturista" con las costumbres del país vecino en este sentido, al tiempo que ha querido dejar claro que no hará lo mismo en España, donde los establecimientos continuarán cerrados los domingos. De lo contrario, ha dicho, tendría que subir sueldos a los trabajadores y aumentar los precios a los clientes, algo que no está dispuesto a hacer.

Preguntado por los motivos que le han llevado a abrir sus primeras tiendas en Oporto, frente a la capital del país, Lisboa, Roig ha explicado que se considera "muy español y muy anticentralista" y "quería demostrar con hechos que Oporto es tan bueno como Lisboa; eso en España no lo llevamos muy bien, todos los AVE salen y vuelven al mismo sitio y no hay un corredor Mediterráneo. Portugal es algo más que Lisboa igual que España es más que Madrid", ha sentenciado.

"EMPIEZA POR I"

En cuanto a sus planes de expansión, Roig ha avanzado que ya tiene "otro país en la mente" que "empieza por I". Es más "hay tres o cuatro países". No obstante, al ser repreguntado por si se refería a Italia, el presidente de Mercadona ha puntualizado que la letra 'i' corresponde a "i de internacional", ha dicho entre las risas de los asistentes.

En todo caso, ha señalado que sus planes de expansión internacional serían a modo de "mancha de aceite" y que no va a hacer adquisiciones. "Vamos a abrir tienda a tienda", ha concluido.