Masymas es la primera cadena de supermercados en España que se une a 'Too Good To Go'

De esta manera, la cadena de distribución se convierte en la primera cadena de supermercados de España que se une a la iniciativa con sus 45 establecimientos en Asturias.

Cada año se desperdician más de 1.300 millones de toneladas de comida en el mundo, siendo éste un grave problema medioambiental que supone un 8% de las emisiones globales de CO2 en el mundo, tanto que si ese despilfarro fuera un país sería el tercero más contaminante solo por detrás de China y Estados Unidos. 'Too Good To Go' es una aplicación móvil que a través de la tecnología le ha declarado la guerra a ese despilfarro de comida.

Presente en 11 países europeos y con más de 10 millones de usuarios, esta app conecta a establecimientos con excedente diario de comida como restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros, con miles de usuarios que compran packs sorpresa con esos alimentos de calidad de última hora a precio reducido. De esta manera se evita que la comida que está en buen estado termine en la basura al final del día. Este movimiento no para de crecer en España y ya está operando en 15 provincias, con más de 300.000 usuarios y más de 1.000 establecimientos colaborando.

Según han informado a través de una nota de prensa, esta cadena de supermercados se ha unido a la aplicación "para dar una segunda oportunidad al excedente de comida que tienen en sus lineales para que ésta no sea desperdiciada".

Desde este miércoles se pueden salvar packs sorpresa a precio reducido de supermercados masymas con productos frescos, de calidad, algunos también elaborados el mismo día u otros que están cercanos a alcanzar la fecha de consumo preferente y que ya no consiguen vender en sus lineales.

Para ello, hay que descargarse la app de Too Good To Go, gratuita y disponible para IOS y Android. A continuación, hay que buscar el establecimiento en la app, salvar el número de packs deseado y pagar a través de la aplicación. Una vez hecho esto, ya solo queda ir a recoger el pack sorpresa al local en la hora establecida.

En palabras de Oriol Reull, country manager de Too Good To Go en España, "estamos muy contentos de que supermercados masymas (Hijos de Luis Rodríguez) se haya sumado a nuestro movimiento formando parte de los más de 24.000 establecimientos europeos que ya luchan con nosotros contra el desperdicio de alimentos y en los que ya hemos salvado más de 15 millones de packs de comida. Un movimiento que no para de crecer y que con el compromiso y esfuerzo de todos puede traer grandes y buenos cambios para el planeta."

Por su parte, la directora de Gestión de supermercados masymas, Sonia Rodríguez, indicó que este proyecto se enmarca dentro de la RSC de la compañía (Hijos de Luis Rodríguez, S.A.) enlazando con uno de sus pilares fundamentales, el de la sostenibilidad. "Con la App Too Good To Go haremos todo lo posible para evitar el desperdicio alimentario en nuestros supermercados, algo en lo que venimos trabajando hace tiempo con otras plataformas. Esta App lo convertirá en realidad".