(Ampl.) Los Master en Management de IE y Esade, entre los 10 primeros del mundo, según 'Financial Times'

El MIM de IE sube cuatro posiciones con respecto a la séptima plaza que obtuvo en 2016 y se posiciona como uno de las mejores del mundo. Desde IE explican que el resultado del ranking se debe en buena parte al perfil de los alumnos que componen este máster, procedentes de 68 países, y a la diversidad de su experiencia personal que influye en la generación de experiencias de aprendizaje. Debido a que el 75% de los alumnos son internacionales, el programa de IE se imparte en inglés, en español y en formato biligüe.

El mismo factor ha sido determinante para que Esade haya obtenido el octavo lugar, ya que sus aulas cuentan con un 79% de alumnos de Europa, un 9% de Asia, un 5% de Latinoamérica, un 4% de Norteamérica, un 2% de Oriente Medio y un 1% de África. Además, la institución ha destacado la "pluralidad en experiencia y conocimiento", ya que el 64% de sus estudiantes procede de la rama del management, el 15% de ingeniería, el 10% de economía, el 7% de humanidades y el 2% de ciencias.

Por otra parte, el máster que CEMS Global Alliance _-institución internacional que agrupa a treinta de las escuelas de negocios más prestigiosas del mundo-_ imparte en exclusiva para España se ha situado en novena posición.

Según IE, la apuesta por el talento de los alumnos y el énfasis de la escuela en la tecnología como herramienta de aprendizaje y como "facilitador de la transformación empresarial" es lo que ayuda a mejorar de manera continua y a estar a la vanguardia de la formación. Los resultados, el 93% de los graduados que buscan empleo están trabajando tres meses después de finalizar el programa.

El vicedecano de másters in management de IE Business School, Kiron Ravindran, señala que en IE le están dando "mayor peso" a la formación 'online' y al desarrollo de proyectos individualizados para dar respuesta a los intereses y al futuro profesional de cada uno de los alumnos de IE.

Por su parte, el decano de Esade Business School, Josep Franch, ha destacado el hecho de que su MIM lleve dos años entre los diez mejores del ranking supone "un importante reconocimiento del programa", que cumple diez años desde su creación. "Los Masters os Sciences están específicamente diseñados para universitarios recién graduados o con una corta experiencia profesional y proporcionan un alto nivel de formación, especialización y profesionalización", asegura.

LA NUEVA GENERACIÓN DIGITAL

Con el objetivo de impulsar su desarrollo profesional, los alumnos del MIM de IE pueden cursar especializaciones en International Business, Sales & Marketing, Digital Business, Financial Management & Control e Integrated Marketing Communications. Esta última especialización se imparte en colaboración con McCann Worldgroup y está orientada a jóvenes profesionales que quieren desarrollar su carrera en agencias creativas, agencias de medios, anunciantes, empresas de 'branding' o medios de comunicación.

IE presentó en 2016 IE Wow Room, un espacio futurista de formación que combina la "excelencia docente" de IE con las tecnologías de "vanguardia" que pretende revolucionar la experiencia de aprendizaje a través de inteligencia artificial, simulaciones en tiempo real, análisis de 'big data', robots interactivos, sistemas de reconocimiento emocional y presencia de expertos vía hologramas, entre otros recursos.

Por su parte, Esade ha puesto en marcha el Master in Science in Business Analytics (MIBA) para formar nuevos perfiles capaces de combinar la tecnología con la estrategia, el marketing, las finanzas y las operaciones, y transformar la organización. Para ello, sus participantes visitan a Silicon Valley para encontrarse con los directivos de las más destacadas empresas del sector digital.

Además, a partir de este año, tanto los estudiantes del MIM de Esade, como los del nuevo MIBA y el resto de Masters of Science Programmes in Management (MSc), Masters in Business Administration (MBA) y de Bachelor of Business Administration (BBA) de la escuela tendrán la oportunidad de ampliar su formación en el entorno digital gracias al acuerdo firmado con Ironhack, el centro de referencia internacional en formación de desarrolladores web.