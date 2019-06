MásMóvil señala que la "primerísima división" del Ibex les dará "visibilidad" ante inversores internacionales

El vicepresidente primero de Mas Móvil, José Poza, ha afirmado que estar en la "primerísima división" del mercado bursátil español, ya que el próximo lunes la empresa empezará a cotizar en el Ibex 35, les dará visibilidad ante inversores, sobre todo, internacionales, y conlleva "reconocimiento y responsabilidad".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Poza ha señalado que su presencia en el Ibex 35 es un motivo para "celebrar", pero "con mesura". "Y lo hacemos, siendo como somos, estables en los malos tiempos y estables en los buenos tiempos, pero lo celebraremos con mesura. Hay que aprovechar las ocasiones que no son muchas", ha apuntado.

El responsable de Mas Móvil ha manifestado que estar en el Ibex 35 supone, sobre todo, visibilidad, tanto en los medios como de cara a los inversores y, principalmente, a los internacionales que "tienen que hacer sus selecciones y se van fijando en la primera división de todos los mercados". "Y pasar a la primerísima división da esa visibilidad", ha añadido. Asimismo, ha destacado que supone "reconocimiento y responsabilidad".

José Poza, que ha recordado que son el cuarto operador de telecomunicaciones de España y cuentan con ocho millones de clientes, ha destacado que han ido haciendo "historia" porque fueron la primera compañía vasca que salió al Mercado Alternativo Bursatil (MAB) y, luego, en 2016 fueron la primera empresa que "salta de este mercado al mercado continuo".

"Y ahora se ha vuelto a romper un poquito la historia, al ser la primera empresa que partiendo desde el MAB llevamos al Ibex 35, es una buena noticia y una buena senda abierta para más personas y empresas", ha añadido.

Poza ha explicado que, desde que la compañía nace en 1997 hasta que salen al Mercado Alternativo Bursatil (MAB), pasaron 15 años, en los que se crece "de cero a seis millones de euros de facturación" y, desde 2012 han pasado de "seis millones hasta 1.500 millones y de 3 ó 4 personas al 500". Ese 2012, fue el momento "de disrupción cuando se asumió la responsabilidad de crecer y pensar en global".

De cara al futuro, sus previsiones de acuerdo a su Plan para 2020 es crecer en todos los indicadores a doble digito, lo que les llevaría a los 2.000 millones de facturación, y en Ebitda esperan superar a corto plazo los 450 millones. Asimismo, ha indicado que están haciendo un "esfuerzo muy importante" en infraestructuras y con nuevas inversiones en 5G, una tecnología que cree que aportará "más funcionalidades, sobre todo, en los tiempos de respuesta".

ARRAIGO

El vicepresidente de Más Móvil ha señalado que tienen la sede en Euskadi, pero, al ser una compañía de tamaño estatal, "tienen que asumir" que la parte operativa tiene que estar en Madrid "si queremos llegar a ocho millones de clientes". "Ese arraigo, ese enganche con nuestros orígenes es respetado por todos los accionistas y es un mensaje que queremos mantener hasta el último momento, somos de aquí", ha añadido.

Poza ha indicado que el mensaje que quiere trasladar es que "se puede" y lo que hay que hacer "y atreverse". "Hay que ser valientes para hacer ese camino, nosotros partiendo de una carnicería, -el primer local en el que se asentaron-, estamos en el Ibex 35. Los americanos nacen en garajes y los guipuzcoanos en una carnicería", ha apuntado.

También ha afirmado que pretenden ser una compañía global y ha señalado que superan "en unas cuentas veces" en clientes a Euskaltel, aunque en Euskadi tiene más clientes el operador presidido por Alberto García Erauzkin "por ahora".

Preguntado por si se han planteado adquirir a Zegona su participación en Euskaltel o fusionarse con este operador, ha afirmado que son una empresa "muy dinámica", ya que, "si no, no habrían crecido con este tamaño" y "se han valorado siempre muchas opciones, pero hay opciones que se valoran y se deben quedar solo en eso, en valoraciones". "Eso es un no puedo contestar", ha precisado.

Por otra parte, ha puesto en valor la figura del empresario y echa de menos el espíritu emprendedor. El vicepresidente de Más Móvil ha indicado que los emprendedores necesitan que les "acojan" y les pongan "una cierta estructura". "Siempre está bien que alguien te acompañe, sobre todo, cuando vienen los baches", ha añadido.

En este sentido, tras indicar que se necesitan más empresarios, ha afirmado que "lo público está haciendo lo que tiene que hacer" y es la sociedad privada la que les "tiene que acompañar". "Nos gustaría mucho que la sociedad valorara que somos parte de esa sociedad importante y se nos reconozca", ha añadido.