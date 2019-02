MásMóvil niega que Providence, su principal accionista, tenga intención de salir de la empresa

En la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2018, Spenger ha asegurado que tiene una relación positiva con todos los accionistas mayoritarios, incluido Providence, de quien ha asegurado que están encantados con la inversión realizada, que se ha multiplicado y se ha convertido en que la más rentable del fondo en el sector de las telecomunicaciones.

En este sentido, ha asegurado que la firma no va a hacer nada sin comunicarlo y acordarlo con la operadora, así que no cree que tenga ganas de deshacerse de su paquete de acciones en la empresa de forma "forzada o no coordinada". "No hay presión ninguna ni proyecto concreto encima de la mesa y, si lo hubiera, lo sabría", ha afirmado.

Sin embargo, ha reconocido que sí existe la posibilidad de que su participación en MásMóvil se pueda ajustar o reducir próximamente, ya que supone el 20% de la participación del fondo de Providence del que forma parte, un nivel que no es habitual que sea tan alto.

Preguntado por la posibilidad de abonar dividendo, Spenger ha asegurado que en 2019 "claramente no", porque la empresa tiene previsto un alto nivel de inversión con un capex de 360 millones de euros, de los que 238 millones de euros se destinarán a crecimiento y los otros 122 millones de euros a mantenimiento.

En cuanto a 2020, ejercicio para el que esperan una bajada "muy relevante" de la inversión hasta los 285 millones de euros, ha reconocido que "podría no ser el primer año", pero ha incidido en que no se comprometen a ello porque aún ven oportunidades de crecer e invertir. "Eso ya lo veremos el año que viene", ha agregado.