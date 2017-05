Markaide (Eroski) advierte de que la fiscalidad de las cooperativas "no es solo el Impuesto de Sociedades"

En un encuentro con medios de comunicación en Bilbao, Markaide se ha referido al reciente emplazamiento realizado por la patronal vizcaína, Cebek, para que se dé a las empresas vascas un trato fiscal "igualitario" al de las cooperativas.

El presidente de Eroski se ha mostrado convencido de que existe desconocimiento en esta materia. "Me da la impresión de que cuando se habla de fiscalidad de cooperativas pasa algo parecido a cuando se habla del Concierto Económico, que se toca de oído sin conocer mucho", ha asegurado.

Markaide ha defendido que la fiscalidad de las cooperativas "en su conjunto" no es "tan diferente" de la de las empresas no cooperativas, porque "no es solamente el Impuesto de Sociedades, sino todos los impuestos".

Según ha apuntado, la cooperativa tiene unas regulaciones con las que no cuentan las sociedades mercantiles y que "conllevan unas limitaciones en el uso de los recursos".

En este sentido, ha recordado que las cooperativas deben destinar al Fondo de Reserva Obligaltorio (Cofi) un 10% de los resultados anuales, que supone "una salida de recursos de la cooperativa en beneficio de actividades". También ha aludido a la regulación de las reservas obligatorias indistribuibles disponibles por los socios de la cooperativa, "que tampoco tienen las empresas no cooperativas", y supone alrededor del 20% de los resultados positivos anuales.

Por ello, ha asegurado que "cuando se habla de la fiscalidad de las cooperativas", no se puede apuntar solo a un impuesto, "sin hablar de toda la generalidad" de tributos. "En todo caso, a mí me encantaría que hubiera sociedades que se transformaran en cooperativas gracias a la fiscalidad positiva que tienen", ha ironizado.