Empresas

Marcos de Quinto, nombrado consejero independiente de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria

Marcos de Quinto, ex presidente ejecutivo y ex responsable global de marketing de Coca-Cola Company, ha sido nombrado consejero independiente de Viñedos y Bodegas Sierra Cantabria, bodega que cuenta con proyectos en la D.O.Ca. Rioja y en la D.O. Toro.