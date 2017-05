Empresas

Marcos de Quinto tacha de "tontería y chiste" el impuesto catalán a las bebidas azucaradas

Marcos de Quinto, ex vicepresidente ejecutivo y ex responsable mundial de marketing de Coca-Cola, ha tachado este miércoles de "tontería y chiste" el impuesto de Cataluña a las bebidas azucaradas. "Me parece una tontería y un despropósito tremendo", ha resaltado.