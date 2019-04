Mapfre cierra sin éxito su operación para adquirir una participación mayoritaria en Caser

Mapfre ha dado por concluida sin éxito la operación de adquisición de una participación mayoritaria en Caser, después de que la aseguradora participada por los bancos surgidos de las antiguas cajas de ahorros no hay dado respuesta al interés mostrado por Mapfre.

Según ha informado el director corporativo financiero y vocal del consejo de administración de Mapfre, Fernando Mata, en la rueda de prensa de presentación de resultados del primer trimestre, la operación para adquirir Caser "es un asunto cerrado".

"No hay ninguna variación respecto a Caser; no hay negociaciones ni con la empresa ni con sus accionistas. Enviamos nuestra carta de interés pero no hay novedades, es un asunto cerrado", ha sentenciado Mata.

En ejecución del acuerdo adoptado por su comisión delegada, la firma presidida por Antonio Huertas remitió a Caser en fechas pasadas una mera carta de interés sobre la posible adquisición de una participación mayoritaria de dicha compañía, según explicó a la CNMV y cuya operación estaría valorada en unos 1.000 millones de euros.

Al margen de este movimiento corporativo, Mata ha valorado los resultados del primer trimestre del año como "positivos", sobre todo en España, donde considera que los resultados han sido "magníficos", después de que las primas crecieran un 7,9% en el país, frente al 3,3% en el conjunto de mercados en los que opera.

Por ello, el director financiero espera que la compañía siga creciendo "más que el mercado", debido a su "sólido" negocio y a su "capacidad de crecimiento". "Afrontamos el futuro con confianza y estamos seguros que las bases están bien asentadas para alcanzar la estrategia de crecimiento con rentabilidad y que los objetivos del plan se cumplan", ha añadido.

MERCADOS INTENCIONALES

Respecto al resto del mundo, Mata ha destacado la mejora de la rentabilidad después de dos años "muy complicados" en ciertos mercados, como en Brasil o en Estados Unidos, donde la compañía ha acometido un reenfoque el negocio.

Así, en Brasil la caída de las primas se debe al efecto de la divisa, mientras que en Norteamérica los menores ingresos por primas se explicaría por la salida del negocio en cinco Estados y por otras medidas técnicas que, no obstante, han conseguido pasar de unas pérdidas en la región de 4 millones de euros a 13 millones.

En el resto de mercados, Mata ha destacado la caída de las primas del 27% en Argentina debido a la inflación, algo similar a lo ocurrido en Venezuela, aunque en este último país no desglosan los datos por la situación de hiperinflación. No obstante, ha dicho que espera que el país encuentre una "solución política" al conflicto en Venezuela.

En este mismo sentido y respecto al panorama político en España, tras al escenario abierto por los comicios generales del pasado domingo, si bien Mata ha indicado no hacer valoraciones políticas, ha comentado que lo mejor es la "estabilidad". "Solo queremos estabilidad para que todo funcione bien", ha concluido.