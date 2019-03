Mapfre, Lilly y Cisco, las mejoras empresas para trabajar en España, según 'Great Place to Work'

Este reconocimiento certifica anualmente la excelencia de los lugares para trabajar con arreglo a la percepción de los empleados, que aportan dos tercios de la evaluación total, y a las buenas prácticas y políticas de cultura organizacional de las empresas, que completa el tercio restante de la nota.

Después de Mapfre, en la categoría con más empleados está Ikea y Atento, mientras que dentro de las empresas entre 501 y 5.000 empleados, después de Lilly está Mars y Randstad. De su lado, entre 50 y 500 trabajadores, tras Cisco se sitúan SAS Institute y Ecoembes.

El estudio ha analizado un total de 328 empresas de diferentes tamaños y sectores, entre las cuales también sobresalieron la empresa de gestión de activos Azvalor, premio 'Better for Bussines'; la compañía de software y videojuegos Genera Games, premio 'Better for People'; la biofarmacéutica AbbVie, que consiguió el galardón 'Better for the World'; además del premio para el mejor directivo, que recayó en el vicepresidente y consejero delegado de Ence, Ignacio Colmenares.

Los sectores con mayor representación de las empresas participantes fueron la Manufactura y Producción, copando el 19% del total, y el de Servicios profesionales y Tecnologías de la Información, ambos con el 17% de representación.

A estos tres sectores, les siguen el de Servicios Financieros, que representa el 15%, y el sector Biotecnología y Farmacéutica, con una representación del 14%.

MEDIDAS ESTRELLA

Además, en esta decimoséptima edición, entre los principales datos que reconocen a estas empresas reconocidas se encuentran que el 83% tiene iniciativas que promueven la innovación de todos los empleados; el 96% tiene un código de conducta para combatir la discriminación; el 96% cuenta con horario flexible y el 83% con medidas de teletrabajo; y el 90% ofrece seguro médico a sus empleados.

Respecto a la opinión de sus empleados, el 80% dice estar dispuesto a dar más de sí mismo; el 87% afirma que sus superiores son accesibles; el 82% opina que existe un sentimiento de equipo; el 90% se siente orgulloso cuando dice que trabaja en estas empresas; o el 77% considera que se le ofrece formación y otras formas de crecer profesionalmente.

En la gala de entrega de premios, el director general de 'Great Place to Work' en España, Nicolás Ramilo, destacó el trabajo realizado por las compañías premiadas "por hacer que sus negocios crezcan gracias a crear lugares de trabajo en los que todos se sienten uno mismo" y por "maximizar el potencial humano de su equipo a través de un liderazgo eficiente, valores con sentido y una cultura en la que todos los empleados experimentan unos niveles altos de confianza".