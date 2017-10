Mango abandonó la Cámara de España en 2015 y lo desvincula de cuestiones políticas

Mango ha explicado que el motivo por el que dejó de formar parte de la entidad fue la "imposibilidad de sus directivos de atender a las diferentes reuniones y compromisos de la Cámara, puesto que estaban centrados prioritariamente en las obligaciones y retos del día a día de la empresa".

Según publica el diario 'Ara' este viernes, Mango ha dejado de formar parte de la entidad cameral que preside Josep Lluís Bonet.

Fuentes de la Cámara de España consultadas han detallado que Mango era una de las 28 empresas que el Ministerio de Economía propuso para formar parte del ente cuando éste se constituyó en noviembre de 2014.

No obstante, el grupo de moda catalán nunca llegó a formalizar su ingreso como miembro porque no abonó en noviembre de 2015 la cuota necesaria para serlo: "No ha dejado de ser miembro porque nunca formalizó su entrada".

Por su parte, Volkswagen era otra de las propuestas del Ministerio de Economía, y el grupo decidió entrar a formar parte de la Cámara de España a través de la firma automovilística española Seat, representada en la entidad a través de Ramón Paredes.

Fuentes de la Cámara han asegurado que Paredes es "miembro activo" de la institución y que ocupa el cargo de presidente de la Comisión de Formación.