THE WESTIN PALACE MUESTRA SU LADO MÁS SOLIDARIO CON UN RECITAL DE ÓPERA Y UN CÓCTEL A FAVOR DE UNICEF

Tras el éxito de la primera edición, y en el marco de la ‘Madrid Hotel Week’, el hotel The Westin Palace ha organizado un recital de ópera bajo la cúpula que tendrá lugar el próximo viernes, 10 de noviembre, a las 20.00 horas.

Además de disfrutar de las voces de los sopranos, los asistentes podrán degustar un cóctel solidario a favor de Unicef para apoyar la campaña ‘Road the Awareness’ destinada a financiar los proyectos sanitarios y de potabilización de agua en los países más pobres de África y Oriente Medio.

Los fondos que se recauden de la venta de estas entradas, fijadas a un precio de 30 euros por persona, irán a parar íntegramente a este proyecto solidario global que se puso en marcha en el año 2008 y que a día de hoy ha llegado a recaudar más de 6 millones de euros.

La implicación de los hoteles madrileños con las ONG es tal, que una gran parte de las actividades que configuran la agenda de la ‘Madrid Hotel Week’ tienen como objetivo apoyar aquellas iniciativas puestas en marcha por entidades como Unicef en pos de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en situación de emergencia social en diferentes países del mundo.

Aquellos que deseen reservar plaza para Ópera & Cóctel, deben escribir un email a la siguiente dirección olga.lafuente@westin.com o llamar al teléfono 913607216.

'MADRID HOTEL WEEK'

La ‘Madrid Hotel Week’ es un acontecimiento pionero liderado y desarrollado por la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) que se enmarca en el 40 aniversario de la AEHM y que nace con la idea de celebrarse anualmente. El objetivo de esta iniciativa, que ha sido posible gracias a la participación de los establecimientos asociados a la AEHM, es mostrar el lado más vanguardista y experiencial de los hoteles de la región, abriendo sus puertas a todos los públicos, y acercando al ciudadano el amplio abanico de posibilidades que ofrecen, más allá del alojamiento.

El 90% de las actividades de este evento se realizan en hoteles, mientras que el 10% restante tendrán lugar en otras instituciones y espacios. La finalidad es poner en valor el papel que juegan los establecimientos madrileños en la configuración y dinamización de los barrios, trasmitir a la población que son espacios abiertos que se pueden visitar, y resaltar la influencia que tienen a la hora de atraer turistas a Madrid quienes llegan movidos, en gran parte, por la "excelente" calidad y el amplio abanico servicios que ofrecen estos establecimientos.

Entre las actividades relacionadas con la RSC nos encontramos con la exposición fotográfica ‘Los últimos de Mindanao’ de Acción contra el Hambre que se puede visitar de manera gratuita en el hotel Índigo. No obstante, días atrás, los ciudadanos y turistas de Madrid tuvieron la oportunidad de disfrutar de las ‘Experiencias Sensoriales’ de los hoteles Ilunion Suites Madrid e Ilunion Pío XII y de participar en el ‘Running masterclass solidaria’ organizada por Rafael Hoteles Atocha a favor de la ONG Tierra de Hombres.

