MÁS DE CUATRO MILLONES DE NIÑOS HAN SIDO VACUNADOS GRACIAS AL PROGRAMA DEL QUE FORMA PARTE LA FUNDACIÓN BANCARIA ‘LA CAIXA’

Google Plus

Un total de 4.030.613 niños han recibido la vacuna pentavalente y la vacuna neumocócica desde 2008, año en que la Fundación bancaria ‘la Caixa’ se sumó a la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil con la organización internacional 'Gavi, the Vaccine Alliance'.

El director general de la Fundación Bancaria ‘la Caixa’, Jaume Giró, y la directora general de Movilización de Recursos y Asociaciones del Sector Privado de 'Gavi, the Vaccine Alliance', Marie-Ange Saraka-Yao, firmaron este viernes un acuerdo por el que extiende su compromiso con Gavi, the Vaccine Alliance y contribuye con un millón de euros adicional a la inmunización de miles de niños.

En total, se han recaudado más de 23 millones de euros gracias a una iniciativa de captación de fondos pionera en Europa. A través de la fórmula del Matching Fund, la Alianza multiplica por cuatro las donaciones recibidas. Con la fórmula 1=4, por cada euro que una empresa dona, la Fundación Bancaria ‘la Caixa’ añade otro euro y la Fundación Bill y Melinda Gates añade dos euros más.

Estas aportaciones proceden de los 2.434 donantes de toda España, entre empresas y particulares asociados a la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil liderada por la Fundación Bancaria ‘la Caixa’. Además, más de 750 empleados de la entidad y más de 140.000 ciudadanos solidarios han hecho una contribución a través de la campaña de microdonaciones.

Esta Alianza para la Vacunación ha llegado a un total de 10 países de África y América Latina, entre los que se cuentan Bolivia, Camerún, Etiopía, Honduras, Mauritania, Nicaragua, República Centroafricana, Sudán del Norte y Tanzania. En los últimos años se ha hecho especial enfoque en Mozambique, con la vacuna neumocócica contra la neumonía, que actualmente es la primera causa de mortalidad infantil.

Cada 60 segundos mueren tres niños por causas evitables con vacunas, según la Organización Mundial de la Salud y por ello la Alianza Empresarial para la Vacunación Infantil se pone en marcha con la única vocación de salvar vidas. Se calcula que cada euro invertido en vacunación infantil tiene un retorno de 16 euros, ya que la inmunización puede garantizar la supervivencia, el primer derecho de la infancia.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso