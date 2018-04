MICROSOFT Y FUNDACIÓN ONCE PRESENTAN EL PROYECTO TICTEA PARA IMPULSAR EL EMPLEO DE PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Microsoft, junto a sus empresas colaboradoras agrupadas en el capítulo español de la International Association of Microsoft Channel Partners (IAMCP), se han unido a Fundación ONCE para desarrollar el Proyecto TICTEA, con el objetivo de promover el empleo de las personas con Trastornos del Espectro Autista (TEA) en la industria de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), para lo cual se ha contado con la Confederación Asperger España.



Esta iniciativa se enmarca dentro del convenio marco que han renovado recientemente los máximos responsables de Microsoft y Fundación ONCE, con el fin de promover la accesibilidad y la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Así, se ha celebrado una reunión de trabajo en Madrid, a la que han asistido representantes de cada una de las entidades mencionadas. Durante el encuentro se han planteado mecanismos concretos para facilitar la identificación de potenciales candidatos con TEA para cubrir puestos de alta cualificación técnica, y se han dado a conocer las principales líneas de trabajo del proyecto TICTEA.

IAMCP España, entidad que agrupa a los principales partners de Microsoft en España -que representan más de 3.000 empleos tecnológicos de alta cualificación- impulsará la adopción de medidas en esta línea para favorecer la inserción laboral de personas con Trastornos del Espectro del Autismo. Igualmente, Microsoft modificará sus procesos de selección y reclutamiento en España con el fin de tener en cuenta estos perfiles. La subsidiaria española de la compañía desarrollará un proyecto piloto para la incorporación de personas con TEA, que se extenderá posteriormente al resto de Europa.

Por su parte, Fundación ONCE, de la mano de Inserta Empleo, y Confederación Asperger España aportarán su experiencia en la inserción laboral de personas con discapacidad y asesorarán a las empresas participantes en el proyecto.

Las personas con TEA vienen demostrando gran capacidad para tareas de programación, análisis de datos y desarrollo de código, pero en ocasiones no es sencillo detectar estas capacidades en un proceso de selección estándar. La experiencia de Microsoft en la incorporación de personas con autismo en su plantilla demuestra que unos mínimos cambios en el proceso de reclutamiento pueden generar oportunidades para personas con síndrome de Asperger y otros TEA en puestos de alta cualificación técnica.

Por su parte, la experiencia de Fundación ONCE y de Inserta Empleo, con el apoyo del Fondo Social Europeo, ha demostrado que el talento de las personas con discapacidad es una oportunidad y una ventaja competitiva para las empresas y para la creación de una economía inclusiva.

ACOMPALAMIENTO Y FORMACIÓN

El proyecto TICTEA viene a continuar la experiencia desarrollada por Microsoft en Estados Unidos para la incorporación de personas con autismo, lanzada hace ya tres años. En este tiempo, más de 50 personas con TEA se han incorporado con éxito a la compañía, en una diversidad de posiciones, que incluyen desde ingenieros de software a científicos de datos.

Una de las principales acciones que se implementaron para facilitar estas incorporaciones fue modificar el procedimiento de reclutamiento -para evitar que las personas con TEA fueran descartadas en las primeras fases de los procesos de selección-, ampliar los planes de acompañamiento durante los primeros meses en la organización -para asegurar la correcta adaptación al puesto- e implementar formaciones específicas para los empleados -con el fin de garantizar una experiencia inclusiva para las personas con TEA-.



