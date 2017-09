DAVID MENÉNDEZ, DIRECTOR DE RSC DE BANKIA: “NOS QUEDA UN LARGO CAMINO POR RECORRER EN EL ÁMBITO DE LA SOSTENIBILIDAD”

Google Plus

- Durante el encuentro ‘Consumidores responsables y empresas sostenibles. Las reglas del juego cambian’, organizado por APD, Fundación Seres y Bankia. El director de Responsabilidad Social Corporativa de Bankia, David Menéndez, aseguró este miércoles que aún “nos queda un largo camino por recorrer en el ámbito de la sostenibilidad”, en alusión a los retos a los que deberán enfrentarse las empresas en los próximos ejercicios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas y con las exigencias de mayor responsabilidad por parte de los consumidores.

Menéndez realizó estas declaraciones en el marco del encuentro ‘Consumidores responsables y empresas sostenibles. Las reglas del juego cambian’, organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Fundación Seres y Bankia y celebrado en la sede social de la entidad financiera, en el que diferentes expertos y directivos tuvieron ocasión de reflexionar acerca de los nuevos ecosistemas y mercados en el ámbito del consumo responsable.

En el evento, además, tomaron parte Francisco Román, presidente de Fundación Seres y Vodafone España y consejero de APD; Enrique Sánchez de León, director general de APD; María José Gálvez, directora de Sostenibilidad de Bankia; Jesús Alonso, presidente y consejero delegado de Ford España; Francisco Ariza, director de RSC y Sistemas de Ecoembes; Mauricio Domínguez-Adame, director de RSC Heineken; e Ignacio Sierra, director general corporativo de Grupo Cortefiel.

En su intervención, el director de RSC de Bankia aludió a la necesidad de empoderamiento de los consumidores y desgranó los principales desafíos a los que se enfrentará la compañía en los próximos años. Entre ellos, Menéndez destacó el compromiso de las empresas, como sujetos sociales, por trabajar por los ODS, la transformación digital, la ciberseguridad, la formación, el envejecimiento de la población y la desigualdad y la pobreza.

Además, también se refirió a la necesidad vital de establecer alianzas estratégicas, puesto que “los superhéroes no existen y estos enormes retos los tenemos que afrontar entre todos, con una colaboración público-privada”

Por su parte, durante el panel ‘Nuevas reglas de juego en mercados exigentes y cambiantes’, Francisco Román y Jesús Alonso coincidieron en que es esencial que las empresas mantengan un comportamiento responsable y que realicen una labor de fomento, concienciación y sensibilización acerca de ese espíritu.

PROYECTOS RESPONSABLES

En este sentido, el presidente de Fundación Seres y Vodafone España señaló que “la sociedad demanda y desea adherirse a proyectos responsables. Compañías que miran al largo plazo, sostenibles y estimuladoras del cambio son la clave de la conexión entre el progreso social y el progreso económico, que generan soluciones eficientes, eficaces y escalables al tiempo que sostenibles”.

El presidente y consejero delegado de Ford España, por su parte, citó la experiencia de la entidad automovilística con Ilunion. En este sentido, señaló que en la planta que el grupo de empresas de la ONCE y su Fundación tiene en Valencia “trabajan 1.000 personas con discapacidad y realizan el trabajo igual que cualquier otra. El que haya robots facilita que se pueda integrar más gente”. También destacó el programa Ford Adapta, en el que la entidad colabora con Fundación ONCE y que permite a personas con discapacidad probar un vehículo, adaptado a sus necesidades específicas, antes de comprarlo

Además, Alonso incidió en que, en ciertos casos, “hay que tomar medidas drásticas” y, como ejemplo, mencionó el programa ‘Cero desperdicio al vertedero’, que desarrolla la compañía en sus plantas con el fin de eliminar al máximo los residuos.

Finalmente, la jornada de reflexión también se adentró –por medio del panel ‘El consumidor responsable provoca un nuevo escenario’– en el nuevo papel del consumidor en el mercado actual.

En este caso, diferentes expertos y directivos expusieron las iniciativas llevadas a cabo en cada una de sus empresas de cara a mantener una actitud responsable y sostenible, centradas, principalmente, en la coherencia y la transparencia que debe acompañar a las organizaciones, en la búsqueda de oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, en la creación de hábitos de consumo responsable y en la difusión de los valores aparejados a la responsabilidad y la sostenibilidad.

