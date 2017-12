MADRID SNOWZONE DESCUENTA 5 EUROS A QUIENES DONEN 1 KILO DE ALIMENTOS

Google Plus

Madrid SnowZone, una de las pistas de nieve cubiertas más grande del mundo y la única de España, ha comenzado su tradicional campaña solidaria navideña, en la que hasta el 7 de enero regalará descuentos a quienes donen kilos de alimentos.



Por cada kilo de alimento no percedero que se entregue en los puntos de recogida que habilitará Madrid SnowZone, la pista realizará un descuento de 5 euros en la entrada, válidos para los accesos con o sin alquiler, e incluso para el toboganning.

Si se entregan dos kilos, Madrid SnowZone regala además 30 minutos gratis para disfrutar entre los meses de abril y septiembre del próximo año 2018.

Los productos más urgentes para la recogida son: alimentos infantiles, conservas en lata (atún, vegetales, tomate…), leche, harina, azúcar, aceite y cualquier otro producto no perecedero.

Esta iniciativa forma parte de una campaña de Madrid SnowZone para ayudar a sensibilizar a los madrileños a donar alimentos no perecedores al Banco de Alimentos de Madrid y ayudar así a personas necesitadas en estas fechas navideñas.



