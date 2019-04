López Atxurra (Petronor) asegura que la energía nuclear "no ha dicho la última palabra"

El presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra, ha afirmado este martes que, "personalmente", considera que la energía nuclear "no ha dicho la última palabra", aunque ha añadido que se debe tener en cuenta la capacidad tecnológica que existe en estos momentos para "transformar esa riqueza energética que tienen el mundo y el universo en una fuerza eléctrica o energética".

En una entrevista a ETB 1, recogida por Europa Press, el presidente de la refinería situada en la localidad vizcaína de Muskiz ha indicado que la energía se necesita "dentro de una racionalidad", ya que en el mundo es "un eje principal ligado al desarrollo socioeconómico y al bienestar", aunque eso no signifique que se requiera "una exuberancia energética, sino que la eficiencia energética es el eje principal".

Por ello, López Atxurra ha reiterado que, "personalmente", cree que la energía nuclear "no ha dicho la última palabra", aunque con ello no quiere decir que haya que volver a construir centrales nucleares, sino que "hay que ver en estos momentos qué capacidades tecnológicas existen para transformar esa riqueza energética que tienen el mundo y el universo en una fuerza eléctrica o energética".

"Lo que yo digo es que la Comisión Europea practica la política de la descarbonización, Hungría y Finlandia llevan a cabo una política nuclear sólida y profunda, y los rusos están invirtiendo en esas centrales nucleares. Además, China e India tienen programas de base en el desarrollo de la energía nuclear. Es decir, excepto en el sur de Europa, en el mundo se está desarrollando la energía nuclear. ¿Con qué tecnología? A veces con una tecnología mediocre, pero no sé hasta dónde puede llegar el desarrollo de la energía nuclear", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que hay que ver el mundo "en su totalidad", ya que, aunque la política energética de Europa haya apostado por que la energía nuclear no sea su eje principal, "eso no significa que Rusia, China u otros territorios no la tengan".

"Eso implica que hay de por medio un desarrollo tecnológico, y que Europa ha decidido, a excepción de Francia, no tener ese desarrollo tecnológico -ha añadido-. Pero eso no quiere decir que no haya política nuclear en el mundo, sino que en una parte de Europa hemos decidido no tener una política tecnológica nuclear".

DESCARBONIZACIÓN

Por otro lado, Emiliano López Atxurra ha asegurado que la descarbonización "no es una amenaza para Petronor, de ninguna manera", sino que se trata de "un elemento que da fuerza para la transformación y evolución tecnológica". "Y diría más, la descarbonización es eficiencia energética, y en nuestro producto la eficiencia energética es el eje principal", ha añadido.

En este sentido, ha señalado que Petronor se encuentra ante "un reto histórico", ya que actualmente se está dando "una evolución de la energía que debemos afrontar", por un lado, "ligada al producto convencional" y, por otro, "ligada a la descarbonización".

De esta manera, el presidente de la refinería de Muskiz ha destacado que su objetivo es "ser la refinería más moderna del eje atlántico europeo y comercializar el mejor producto", algo que, en su opinión, "se logra con inversión y con la fuerza de la gente, con la fuerza de todos los técnicos que hay en Petronor y de nuestra inversión tecnológica".

Por último, ha asegurado que Petronor "no tiene poder", sino que su poder "es dar riqueza a la sociedad". "Los 73 millones de euros que pagamos en tributos tienen una proyección en la sociedad, y eso quiere decir que se da riqueza a la sociedad. En estos momentos Petronor se siente protegida en general por todas las administraciones", ha afirmado.