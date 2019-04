Ligthouse destaca el potencial del crecimiento de Amper y la posibilidad de "un gran salto en tamaño"

El informe remarca que el "duro" proceso de reestructuración atravesado por la compañía entre 2013 y 2017 está mostrando ya evidencias de una clara "inflexión" operativa, dado que la deuda ya no es un problema y los negocios tradicionales se han recuperado y registran crecimientos a nivel de resultado bruto de explotación (Ebitda) de doble dígito. "Visto en términos de rentabilidad operativa el margen ha experimentado una recuperación notable", remarca.

A este respecto, detalla que la desinversión de los activos más endeudados (América Latina) y no estratégicos (Pacífico Sur) provocó un desplome de los ingresos recurrentes del grupo, pero agrega que la compra del negocio industrial de Nervión, de mayor volumen, aunque inferior margen, permite "empatar" en 2018 con el tamaño previo a la reestructuración.

En este contexto, prevé que para el periodo comprendido entre 2019-2021 su negocio principal, el tecnológico, le permitirá mantener "tasas elevadas de crecimiento" (+8,8% anual entre 2018-2021), que, junto al control de costes y al apalancamiento operativo de los negocios tecnológicos, se traducirá en un crecimiento superior al 20% del Ebitda recurrente (+25,9% anual entre 2018-2021).

Además, Lighthouse añade que la práctica ausencia de minoritarios tras la venta de su negocio en Pacífico Sur a principios de este año y una tasa fiscal por debajo del 10% permitirán el despegue del beneficio neto, que prevé crezca un 93% anual entre 2018 y 2021.

Respecto a la compra de Nervión en 2017, señala que produce un "importante crecimiento" en tamaño, aunque la mayor parte del Ebitda recurrente sigue correspondiendo a los negocios de tecnología, en los que la diversificación del producto hacia nuevos verticales es el camino elegido para mantener el crecimiento y mejorar la rentabilidad.

Por otro lado, el informe apunta que la posición de caja neta actual, junto con la capacidad de nueva financiación, deja abierta la puerta a un "gran salto en tamaño" por fusión y adquisición, que es crucial para el éxito del plan estratégico." "La 'foto' actual es la de una compañía plenamente reestructurada y en crecimiento. Y con un plan muy agresivo de adquisiciones, pendiente de ejecución, pero financieramente creíble", resalta.

El proyecto 'Lighthouse' es un servicio de análisis lanzado por BME e IEAF en mayo de 2018 para cubrir los valores cotizados a los que no se enfocan las firmas financieras en el mercado de renta variable. Este servicio no busca asesorar al inversor, sino incrementar el conocimiento del mercado sobre las empresas de las que no existe información sobre sus datos fundamentales.