Lidl y Heidi Klum presentan en Nueva York su primera colección, en 9.500 tiendas desde el 18 de septiembre

Heidi Klum y el grupo alemán de distribución Lidl han presentado su primera colección conjunta 'Esmara by Heidi Klum: Heidi & The City' que ha servido para dar pistoletazo de salida a la New York Fashion Week, la cita de la moda más importante del mundo.