L'Oréal compra el 100% de la firma canadiense de realidad aumentada ModiFace

La adquisición de la 'start up' fundada hace once años en Toronto por Parham Aarabi, de la que no se han ofrecido detalles financieros, forma parte de la aceleración de la estrategia digital de L'Oréal para dotar a sus 34 marcas internacionales con las tecnologías más innovadoras en términos de servicio y experiencia.

ModiFace ha desarrollado tecnologías de maquillaje virtual en 3D y servicios de diagnóstico de piel y coloración que son utilizados por la práctica totalidad de las principales marcas del sector de la belleza.

"ModiFace se convertirá en el corazón de nuestros servicios digitales", declaró Lubomira Rochet, directora digital de L'Oréal, destacando que ModiFace apoyará la reinvención de la experiencia de belleza alrededor de servicios innovadores.

"La compra de ModiFace proporciona una oportunidad increíble para innovar en realidad aumentada e inteligencia artificial a una escala sin precedentes", añadió Parham Aarabi, fundador y consejero delegado de ModiFace, que emplea a unos 70 ingenieros, investigadores y científicos y cuenta con una treintena de patentes registradas.