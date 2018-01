RSC. LABORATORIOS LETI DONA VACUNAS PARA LOS PERROS GUÍA DE LA ONCE

Google Plus

Laboratorios LETI, empresa líder en la investigación de la leishmaniosis en el campo de la salud humana y veterinaria, ha formalizado un acuerdo con la Fundación ONCE del Perro Guía (FOPG) por el que la compañía donará vacunas LetiFend para la atención veterinaria preventiva de los perros guía que cría y adiestra para personas ciegas.



Han firmado el acuerdo el presidente de Laboratorios LETI, Jaime Grego, y el de la FOPG y director adjunto de Servicios Sociales de la ONCE, Andrés Ramos, junto a la directora de la Escuela del Perro Guía, Matilde Gómez, usuaria también de perro guía.

Según estipula el acuerdo, la empresa biofarmacéutica facilitará a la fundación durante un periodo inicial de tres años las vacunas necesarias de LetiFend para la prevención de los perros mayores de seis meses que se encuentren en fase de educación en familia o adiestramiento, así como sus reproductores. De esta manera, Laboratorios LETI y la FOPG quieren contribuir a la prevención de la leishmaniosis, una zoonosis que es endémica en España.

La FOPG, constituida por la ONCE en 1990, cuenta con unas instalaciones en Boadilla del Monte (Madrid) en las que ofrece todos los servicios, desde la crianza, alojamiento y cuidado de cachorros hasta el entrenamiento de perros, clínica veterinaria, albergue para los animales ya jubilados y residencia, para la formación de usuarios del perro guía. Cada año, más de 140 nuevos perros salen a la calle listos para trabajar con un usuario ciego, quien recibe este servicio de forma absolutamente gratuita.

Laboratorios LETI es una empresa biofarmacéutica internacional de capital español con casi cien años dedicados a la prevención, cuidado, diagnóstico y tratamiento de diversas condiciones derivadas del sistema inmune.

Sus principales áreas de especialización son actualmente la inmunología, las alergias y la piel como el mayor órgano del sistema inmunológico. Tiene su sede en Barcelona y desarrolla buena parte de sus actividades de investigación y de producción en Tres Cantos (Madrid).

Además, cuenta con filiales en Portugal y Alemania y es una compañía con un marcado perfil investigador, actividad a la que dedica más del 25% de su facturación anual, que asciende a más de 80 millones de euros.



