Kellogg apuesta por crecer en España entrando en nuevos canales de consumo e impulsando los snacks

Kellogg apuesta por crecer en los próximos años en España aprovechando los nuevos canales y ocasiones de consumo e impulsando dos de sus categorías de negocio como son los cereales de desayuno y snacks, que incluyen barritas de cereales y chips como Pringles.

El fabricante de Kellogg's, All-Bran o Choco Krispies cerró 2018 con unas ventas de 13.500 millones de dólares (11.934,8 millones de euros) a nivel global, un 4,5% más, y comercializó más de 1.800 alimentos en 180 países, mientras que en España registró unas ventas de más de 154 millones de euros, impulsado por la categoría de cereales, sobre todo por Special K, que cuenta con una cuota de mercado de más del 50%.

"El 2018 ha sido un año bueno con un resultado sólido, donde se ha vuelto a crecer tras años en los que las categorías estuvieron planas. 2019 y en adelante serán años francamente buenos. Hemos vuelto a nuestras raíces y hemos escuchado lo que quería el consumidor", ha explicado el director general de Kellogg Sur de Europa, Javier Letarmendía.

En concreto, la multinacional, primer operador de cerales a nivel mundial y segundo en snacks, cuenta en España con el 24,4% de cuota de mercado en cereales, el 16% en barritas y casi el 6% en snacks. "Empezamos a tener un peso específico interesante y marcas como Pepsico nos empiezan a mirar como un competidor", ha recalcado.

De esta forma, la firma apostará por impulsar Pringles, que es una "marcaza" que tiene un "reconocimiento impresionante", sobre todo por los 'millenialls'. Sus ventas crecieron un 12,7% en 2018, creciendo tres puntos por encima de la categoría y con un récord del 7% de cuota de mercado de chips en agosto.

La multinacional también está apostando por el 'ecommerce', donde crece a buen ritmo tanto en las plataformas de los propios supermercados como en otros 'marketplace' como Amazon. Así, las ventas en el canal 'online' han crecido un 44% en 2018. "Estamos muy contentos porque este canal ya pesa el 2% y seguiremos apostando el año que viene por continuar en esta línea", ha indicado Letarmendía.

Dentro de su apuesta por el consumo fuera del hogar y el comercio 'online', Kellogg ha alcanzado un acuerdo con la plataforma 'online' Hangry para que los pasajeros de Cabify puedan comprar y disfrutar de Pringles en sus trayectos, una opción que está disponible por el momento en Madrid, pero que se ampliará en julio a Barcelona.

Letarmendía ha explicado que la nueva estrategia de crecimiento de la compañía se basa en cuatro palancas de crecimiento, como son crecer a través de las ocasiones, construir un portafolio de crecimiento, construir marcas de clase mundial y conseguir un servicio y tiendas perfectos.

De esta forma, la compañía, tras el lanzamiento hace un año de W.K. Kellogg, sigue apostando por productos saludables que demanda el consumidor y que han ampliado hace un mes con el lanzamiento de las barritas.

Respecto a la posibilidad de abrir tiendas propias en España, el director general ha recordado que la multinacional ya cuenta con dos en Estados Unidos y se está realizando un test en Manchester (Inglaterra)."Ahora mismo no está en los planes, aunque lo hemos pedido y seguro que llegarán", ha reconocido.

NUEVOS FORMATOS Y NUEVAS EXPERIENCIAS

Por su parte, la directora de ventas de Kellogg Iberia, Susana Entero, ha explicado la estrategia de crecimiento que seguirá la compañía en los próximos años tras haber "estudiado al consumidor y entendido lo que quiere". "El 50% de nuestros consumidores quiere una oferta más saludable y natural, y por ello la compañía reforzará su innovación siguiendo estas tendencias en alimentación", ha subrayado.

Así, apuesta por contar con productos para las nuevas ocasiones de consumo que se están dando como el desayuno 'on the go' o los aperitivos antes o después de las cenas, por lo que trabajan en construir un portafolio para cumplir con las tendencias emergentes.

"Vamos a seguir potenciando el 'ecommerce' y es clave seguir entrando en gasolineras o aeropuertos. La hostelería y restauración son parte del futuro de Kellogg, sobre todo para Pringles", ha explicado Entero, que ha desvelado que también se están haciendo pruebas con los cereales en algunos hoteles de la cadena Barceló.