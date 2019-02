KPMG, auditor de DIA, señala irregularidades contables del anterior equipo directivo

La compañía refleja en sus cuentas que, como resultado de las investigaciones realizadas, "no se han identificado ajustes adicionales", y que las irregularidades detectadas, vinculadas con la sobreestimación de descuentos comerciales, no han supuesto una salida de caja, por lo que no existe agujero patrimonial.

Dia expresa en sus cuentas, con el visto bueno del auditor, que con fecha 15 de octubre de 2018 la sociedad informó mediante hecho relevante comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, a raíz de un proceso de revisión de las estimaciones del cierre financiero de 2018, la sociedad rebajaba sus estimaciones de resultados para el ejercicio 2018 y que asimismo "deben incorporarse determinados ajustes a los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio 2017, que se estima podrían tener un efecto patrimonial negativo por un importe aproximado de 70 millones de euros".

Posteriormente, con fecha 22 de octubre de 2018, la sociedad emitió un segundo hecho relevante como continuación del anterior en el que informaba que, "tras calcular su efecto fiscal, la sociedad concluía que el efecto patrimonial negativo se reduce a, aproximadamente, 56 millones de euros y es atribuible en su mayor parte al negocio de Iberia" y que, "de acuerdo con la normativa contable vigente, una vez se finalice el proceso de validación y confirmación del citado importe, cuando se formulen las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 la sociedad procederá a reexpresar las cifras de 2017, que se presentarán a efectos comparativos".

Como consecuencia de lo expuesto, la sociedad puso en marcha, con el apoyo de asesores forenses de EY, las correspondientes investigaciones en España y Brasil dirigidas a esclarecer los hechos que habrían dado lugar a los mencionados ajustes (atribuibles tanto a irregularidades como a supuestos de error) y a identificar, en su caso, a las personas responsables.

La investigación en España está completada y, en el caso de Brasil, está muy avanzada. La compañía ha presentado una denuncia ante la Fiscalía para depurar las responsabilidades, con el objetivo de administrar la máxima diligencia y aportar la mayor transparencia al mercado.