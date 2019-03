El Juzgado desestima íntegramente la demanda puesta por la madre de Dimas Gimeno sobre las cuentas de IASA

En concreto, el juez ha declarado probado que en la junta general de IASA se aprobaron las cuentas y la gestión del órgano de administración, además de que no se impugnó el punto del orden del día relativo al reparto de dividendos correspondientes a ese ejercicio.

"Si se estaba en desacuerdo con las cuentas a aprobar, se debería haber impugnado igualmente sus consecuencias, referido al apartado de dividendos, pues cualquier impugnación de lo primero afectaría a lo segundo inevitablemente", refleja el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

El juzgado señala que hubo una demora injustificada por parte de la madre de Dimas Gimeno sobre la petición de información y, además, no acreditó por qué a su juicio la información que se le dio estaba incompleta.

Por otra parte, el auto confirma que el demandante "no pidió durante la junta ninguna aclaración o petición complementaria" y subraya que del acta "no se extrae limitación temporal alguna que presuma entender que no se permitió al representante del socio ejercer su derecho de información en tal momento, antes de su votación, o solicitar un tiempo para analizar la documentación que, aunque compleja, debería ser entendida por el representante del socio, pues para tales efectos se le debe presumir conocimientos en tal materia".

Respecto a la petición de la condonación de la deuda con la mercantil MJCM y CRISL por un importe de 6,96 millones de euros, la sentencia asegura que es objeto de tratamiento de otro procedimiento, y que dicha condonación "no ha sucedido como reconoce la demandante en su escrito de conclusiones".

La madre de Dimas Gimeno podrá interponer un recurso de apelación en el plazo de 20 días. Esta sentencia llega una semana después de que el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid acordara el sobreseimiento y archivo de las actuaciones judiciales de la demanda interpuesta por Gimeno contra el exdirector de seguridad de la compañía, Juan Carlos Fernández-Cernuda, por supuestos delitos de administración desleal, delito societario y corrupción entre particulares.