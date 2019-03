Juul desembarca en España con sus vapeadores con el objetivo de replicar el éxito de Estados Unidos

Juul Labs, la 'startup' de tecnología de vapeo en Estados Unidos, aterriza en España con sus vapeadores como una alternativa al cigarrillo tradicional para los más de 10 millones de fumadores adultos españoles y con el objetivo de replicar el éxito que ha tenido en Estados Unidos.

En concreto, Juul llegará a principios de abril al mercado nacional, tras su éxito en Estados Unidos, y amplía su expansión internacional tras haber lanzado sus productos en Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, Italia, Israel, Canadá y Rusia.

El director general de Juul Labs en España, Javier Valle, ha destacado que hoy era un "día especial" al poner de largo Juul en el mercado español. "Juul fue creado para ayudar a los norteamericanos a dejar el tabaco y ahora llega a España para ayudar a 10 millones de fumadores", ha indicado.

Juul, creado por James Monsees y Adam Bowen, es un dispositivo sencillo, ligero, funcional y portátil, cuya batería se carga a través de una conexión USB. Opera mediante un sistema cerrado de vapeo con cápsulas y un diseño patentado de control de temperatura que proporciona al usuario una experiencia homogénea.

Además, no contiene tabaco ni produce combustión y, por tanto, no genera monóxido de carbono ni ninguno de los componentes nocivos presentes en el tabaco. Sin embargo, contiene nicotina (0,18 miligramos en España), un porcentaje inferior a lo que contienen las cápsulas de Estados Unidos.

Entre las claves del éxito del buen recibimiento de Juul en Estados Unidos destaca que se trata de un "dispositivo sencillo" y que permite el ritual del cigarrillo, además es "limpio" al no tener combustión y ofrece una "máxima satisfación" al proporcionar una "satisfación inmediata, casi como la de un cigarrillo tradicional".

NI REDES SOCIALES NI INFLUENCERS

Juul Labs se lanzará en España con una política responsable y restrictiva para garantizar que solo los fumadores adultos tengan acceso al producto. Así, Valle ha anunciado que no estarán presentes en redes sociales ni se utilizará 'influencers' para su promoción.

El director general ha precisado que el dispositivo se comercializará de forma exclusiva en estancos, también en los 17 estancos con que cuenta El Corte Inglés, y tiendas especializadas de vapeo, así como en la web de Juul, que contará con un "riguroso" sistema de verificación de edad en dos fases.

"Queremos que Juul sea una puerta de salida del tabaquismo y no una puerta de entrada al tabaco. Será complicado no estar en redes sociales, que limitará nuestra velocidad de desarrollo", ha indicado, al tiempo que ha subrayado que por el momento "no está" en sus planes la venta de los dispositivos en grandes superficies.

De esta forma, el dispositivo se lanzará inicialmente en el 60% del mercado nacional, empezando por las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga, para proseguir por Navarra, País Vasco y Aragón, e ir ampliando su presencia al resto del territorio nacional.

"Nuestra ambición es replicar el éxito que ha tenido la compañía en Estados Unidos porque creemos y vemos que es una alternativa para estos 10 millones de fumadores adultos", ha subrayado Valle. Así, en solo tres años Juul ha alcanzado más del 70% de la cuota de mercado en este negocio.

Por su parte, el cofundador de Juul Labs, Adam Bowen, que aboga por ayudar a los fumadores a dejar este hábito, ha desvelado que en Estados Unidos la caída del 10% de la venta de cigarrillos es consecuencia del "éxito" de los vapeadores de Juul. "Todavía queda mucho camino por recorrer allí, porque Juul es una alternativa rápida y completa para pasar de cigarrillos de combusión a estos dispositivos", ha asegurado.

APUESTAN POR DIALOGAR CON EL MINISTERIO DE SANIDAD

El responsable de relaciones institucionales de Juul Labs en España, José Antonio Bonache, ha destacado que el vapeo es un gran aliado en la lucha para dejar de fumar y ha mostrado su intención de seguir hablando con las autoridades sanitarias para la regulación de estos productos.

"Buscamos no ser un problema, sino ser una solución, porque formamos parte de la sociedad. Vemos cómo otros gobiernos se adentran en este sector y no sé por qué este Gobierno no lo ha hace", ha lamentado.

Por otro lado, ante la posibilidad de que en San Francisco prohíban la venta de cigarrillos electrónicos el cofundador de Juul ha sido contundente. "No estamos de acuerdo con esta recomendación. Creo que una sobrerregulación en Estados Unidos podría no ser beneficiosa", ha señalado.

Altria Group, matriz de Philip Morris en Estados Unidos, adquirió a finales de 2018 el 35% de Juul por 12.800 millones de dólares (alrededor de 11.166 millones de euros), una transacción que valoraba el total de la firma en 36.500 millones de dólares (31.850 millones de euros).