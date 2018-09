Indra presenta Mova Solutions, que agrupa su oferta de soluciones de movilidad y transportes

"En términos mundiales, el mercado de transportes presenta un potencial de crecimiento del 10-15% medio anual y el de 'smart mobility', que incorpora las tecnologías digitales al mundo del transporte, crecerá a ritmos incluso superiores", asegura la multinacional.

Para conseguir su objetivo, Indra incluye en Mova Solutions una cartera de soluciones 'end-to-end' que se estructura en siete bloques de soluciones que abarcan desde la ingeniería y la consultoría hasta las soluciones de recaudo, operación y control, seguridad, comunicaciones y experiencia del viajero o los servicios aftermarket.

Así, a través del bloque 'Mova Consulting', la tecnológica ofrecerá servicios de ingeniería, tanto en la fase de diseño de la infraestructura como en su fase constructiva; servicios de gestión de proyectos durante el desarrollo de la obra; y servicios de consultoría.

Por su parte, 'Mova Collet' comprenderá desde sistemas de 'ticketing' inteligente y de peaje avanzados hasta un sistema de 'backoffice' multimodal unificado, así como sistemas de pago con móvil o con tarjeta bancaria o nuevos esquemas de validación, como 'Pay as You Go', 'Account Based' o 'Be in Be Out'.

'Mova Traffic', agrupará las soluciones dedicadas a la optimización de infraestructuras y operaciones de transporte, con sistemas de control ferroviario, tráfico vial, túneles, autobuses, puertos o aeropuertos, potenciadas por la incorporación de tecnologías como el 'big data', la inteligencia artificial o el internet de las cosas (IoT).

SEGURIDAD, EXPERIENCIA Y CONECTIVIDAD

Las soluciones destinadas a garantizar la seguridad de los viajeros y la protección del negocio se agruparán en torno a 'Mova Protect', que ofrece sistemas de seguridad ('safety'), videovigilancia, 'enforcement', simuladores de conducción, sistemas embarcados en vehículos o ciberseguridad, así como una nueva generación de sistemas IoT.

Con 'Mova Experience', Indra pretende mejorar la experiencia del viajero, gracias a sistemas de información y publicidad, de entretenimiento, 'wifi' y contenidos, o nuevas soluciones apoyadas en el 'big data', la realidad virtual y aumentada o la inteligencia artificial.

'Mova Comms', por su parte, comprenderá soluciones completas de comunicaciones, 'Tecnologías de la Información' (IT) y nuevas plataformas de IoT, que permitirán interconectar los diferentes elementos de la infraestructura de transportes, los centros de control y las plataformas en la nube.

Por último, a través de 'Mova Care', Indra ofrecerá un servicio de atención personalizada y adaptada a cada proyecto, con nuevos modelos de operación y mantenimiento predictivo de las infraestructuras, de la tecnología y de los servicios de transporte.

Indra ha decidido presentar Mova Solutions en los salones Innotrans e ITS World Congress, las principales ferias del sector, que se celebran esta semana en Berlín y Copenhague, respectivamente.

En dichas ferias la tecnológica española presentará también su nuevo posicionamiento comercial en transportes, denominado 'Unlocking life in motion', y su nueva identidad visual propia, cuya primera campaña es 'Unlocking mobility, life happens'.