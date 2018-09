The Indian Face y Uller se fusionan en Indicom Brands y prevén vender en más de 1.000 tiendas físicas en 2019

Según ha informado Indicom Brands, con esta fusión se pretende agrupar "dos proyectos muy complementarios" que "comparten tipología de clientes aunque no son competencia la una a la otra a nivel de producto". "Queremos dar juntos el salto del ecommerce al comercio off line y crear nuevos proyectos", ha mantenido Eduardo Marqués, fundador de The Indian Face.

Desde la fusión se ha ampliado el número de tiendas físicas en más de 100 nuevos puntos de venta e Indicom Brands prevé llegar a más de 1.000 tiendas durante el año 2019, incluyendo canal óptica, multimarcas y deporte. Además ha comenzado a vender sus productos en 'marketplaces' como El Corte Inglés y Privalia.

Además, fruto de esta unión ha surgido una nueva marca Hanukeii, que se ha lanzado al mercado con un diseño de moda óptica y que se ha estrenado este verano con una colaboración con la cadena de peluquería Marco Aldani.

"También estamos cerrando patrocinios importantes. Podemos decir que las sinergias comerciales se están claramente dando. Otro de los objetivos era lograr optimizar la negociación con nuestros proveedores, el hecho de incrementar el volumen total de producto desarrollado bajo un mismo paraguas, ha provocado sustanciosas ganancias a nivel de margen", ha asegurado Eduardo Ruiz, fundador de Uller y CEO junto a Marqués de la nueva enseña.

Por su parte, el director de marketing, comunicación y ventas, Pablo Gilsanz, ha defendido que el sector del 'retail' está cambiando y seguirá haciéndolo ya que "las tiendas tienen que pasar de escaparates a experiencias" y "las relaciones con los retailers son cada vez más importantes y cercanas, por lo que es muy importante posicionarse".

En ese sentido, ha defendido que actualmente todas las empresas que se dedicaban al comercio 'online' "están buscando su presencia e identidad en el mundo físico, alejándose de dependencias de precios de adquisición online que dependen de terceros y como una forma propia de publicidad y de dar 'tangibilidad' a tu producto", ha incidido.

La creación de Indicom Brands ha permitido a los tres socios obtener financiación a través de un crédito de la entidad pública Enisa.