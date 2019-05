Impossible Foods, fabricante de hamburguesas vegetales, levanta 267 millones en una ronda de financiación

De esta forma, la inversión total en el fabricante de sustitutivos vegetales para la carne de las hamburguesas se sitúa en torno a los 750 millones de dólares (667 millones de euros) desde que fuera fundada. Entre los inversores se encuentra Google Ventures, el brazo inversor del gigante tecnológico Alphabet, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y el banco suizo UBS.

Asimismo, el director financiero de la compañía, David Lee, ha subrayado, en declaraciones a 'Reuters', que es una "prioridad" para la firma prepararse para su salida a Bolsa. No obstante, el ejecutivo ha puntualizado que Impossible Foods no tiene "prisa" y que todavía no van a dar el salto a ser cotizada.

Beyond Meat, principal rival de Impossible Foods, salió a Bolsa el pasado 2 de mayo. Tras fijar el precio de las acciones en 25 dólares unitarios durante la oferta pública de venta (OPV), en el primer día en el parqué los títulos se revalorizaron un 163% y cerraron la jornada en 65,75 dólares.

Este lunes, las acciones han iniciado la jornada en el mercado electrónico Nasdaq con un alza del 4,24%, hasta llegar a los 69,03 'billetes verdes' por cada acción.

"Creo que su salida a Bolsa (de Beyond Meat) indica que los inversores y los consumidores están preparados para algo mejor que la carne que han estado comiendo durante décadas", ha asegurado Lee.

En abril, la cadena de comida rápida Burger King anunció una prueba piloto en un número reducido de restaurantes de la mano de Impossible Foods por el cual comercializarían sus hamburguesas vegetales. Tras tres semanas, la empresa anunció que el bautizado como 'Impossible Whopper' se vendería en todos sus locales de Estados Unidos antes de final de año.