Imaz (Repsol), elegido mejor CEO de España en 2018 por 'Forbes'

Imaz sucede así en el palmarés al presidente de ACS, Florentino Pérez, ganador el año pasado de un galardón en el que ya han sido premiados en ediciones anteriores los consejeros delegados de Telefónica, José María Álvarez Pallete, de IAG; Willie Walsh, o el propio Meirás.

El 'top cinco' de los mejores dirigentes del país en 2018 lo completan el consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, y el de Cellnex, Tobiás Martínez.

La sexta posición la ha ocupado Florentino Pérez, seguido de José Antonio Álvarez (Santander), Fernando Abril-Martorell (Indra), Andrés Arizkorreta (CAF) y José María Álvarez Pallete (Telefónica).

Para figurar en este ranking, los 50 'CEO's' han debido superar varios filtros, como el de estar al frente de una empresa cotizada, que esté presente en los índices bursátiles españoles y cuya rentabilidad sea superior a la media para sus accionistas.

Además, la votación se lleva a cabo por un jurado nacional e internacional compuesto por bancos de inversión, gestoras de activos, headhunters, consultoras y escuelas de negocios, indicó la publicación.

En una entrevista a la revista, Imaz destaca que "un directivo debe poseer constancia, visión, objetivos claros, flexibilidad y humildad intelectual para adaptarse a lo inesperado...y no tener miedo a cometer o reconocer errores, porque el que no se equivoca es, normalmente, el que no toma decisiones".

Por su parte, el editor y director de Forbes, Andrés Rodríguez, valora que Imaz "ha sabido apostar por la transformación energética a través de implementación de nuevas tecnologías logrando consolidar a Repsol como una de las principales empresas de nuestro país".

El galardón será recibido por el consejero delegado de la petrolera el próximo 14 de febrero de manos del presidente de Repsol, Antonio Brufau, en una gala que se celebrará en Madrid.