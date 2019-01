Empresas

Iberdrola, Inditex y Acciona, entre las 100 compañías más sostenibles del mundo

Iberdrola, Inditex y Acciona han sido seleccionadas entre las 100 compañías más sostenibles del mundo, según el índice Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, que elabora anualmente Corporate Knights. Estas son las únicas empresas españolas que figuran en el ranking, en el que ocupan la posición 54 (Inditex), 61 (Iberdrola) y 68 (Acciona), liderado por la danesa Chr. Hansen.