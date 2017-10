RSC. DOWN ESPAÑA Y EVO BANCO IMPULSAN EN EL MUSICAL ‘BILLY ELLIOT’ LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Down España impulsará en el musical ‘Billy Elliot’ un programa específico que incluirá empleo directo en el teatro para personas con discapacidad intelectual, formación técnica en puestos relacionados con el sector del espectáculo y desarrollo de habilidades sociales y laborales a través de técnicas artísticas, gracias a un acuerdo alcanzado con Evo Banco.

Según informó este lunes Down España, este acuerdo permitirá potenciar el empleo entre este colectivo. Su presidente, José Fabián Cámara, destacó que “una de las mejores formas de impulsar la formación y el empleo, y de fomentar las capacidades de las personas con síndrome de Down, es hacerlo de la mano de iniciativas que aporten un valor diferencial. Aprovechar el enorme impulso del musical ‘Billy Elliot’ y del mundo escénico nos dará la oportunidad de abrir nuevas puertas en el ámbito laboral a las personas con síndrome de Down y de sensibilizar a la sociedad sobre sus grandes capacidades”.

Por su parte, el consejero delegado de Evo, Enrique Tellado, explicó que “estamos muy ilusionados con esta iniciativa, porque demuestra que existen formas diferentes, innovadoras y útiles de aportar valor a la sociedad. Down España ha comprendido nuestra necesidad de abordar la responsabilidad social con ángulos distintos a los habituales. Hacerlo a través del musical ‘Billy Elliot’ no sólo aportará un valor diferencial a los beneficiarios, sino que transmite un mensaje muy necesario de que todos podemos alcanzar las metas que nos propongamos”.

Down España completará el programa de responsabilidad social de Evo con iniciativas vinculadas a su actividad financiera. El programa se desarrollará a lo largo de los próximos 12 meses y contempla acciones de voluntariado corporativo, así como iniciativas de formación y sensibilización sobre economía familiar, autonomía financiera, compras seguras en Internet, privacidad en entornos digitales y presencia responsable en redes sociales, entre otras iniciativas. En su primer año se alcanzará en torno a 40 beneficiarios directos y 5.000 indirectos.

