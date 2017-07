IE ampliará en septiembre su campus tecnológico en Madrid

Actualmente el edificio se encuentra en fase de acondicionamiento, sin embargo el 50% estará a pleno funcionamiento en septiembre. IE ya ocupaba dos bloques anexos con una capacidad de 7.000 metros cuadrados cada uno, en los que se imparten el International MBA y programas de grado universitario.

El nuevo inmueble dispone de recursos de alto nivel tecnológico, aulas de clases, áreas de trabajo multidisciplinar y una planta dedicada al desarrollo de 'bootcamps', programas de inmersión tecnológica que "impulsan" la formación en transformación digital. Con la compra de este inmueble, en los últimos diez años la inversión de IE en proyectos de ampliación y acondicionamiento de los campus de Madrid y Segovia supera los 30 millones de euros.

El decano de IE School of Human Sciences and Technology, Lee Newman, ha señalado que la misión de la escuela en este ámbito es "formar a la próxima generación de profesionales" para "desarrollar las habilidades digitales" que demanda la nueva economía. Así, los programas que más crecimiento han tenido son los relacionados con el Big Data, la ciberseguridad y los Sistemas de Información, y anuncia el "lanzamiento" de nuevos programas en el campo tecnológico.

En el comunicado, la institución reconoce que la ampliación del campus es "reflejo" del continuado crecimiento de IE y la "consolidación" de sus escuelas: IE Business School, IE Law School, IE School of Human Sciences and Technology, IE School of International Relations e IE School of Architecture and Design.

La IE está reconocida entre las mejores instituciones educativas del mundo. Este año cuenta con más de 4.000 alumnos de 131 países y tiene previsto poner en marcha 8 nuevos 'masters' el próximo curso.

QUÉ SON LOS 'BOOTCAMPS'

Desde IE explican que los 'bootcamps' forman parte de la experiencia de aprendizaje inmersivo de IE, desarrollado "para dar respuesta a las demandas del mundo del trabajo". Proporcionan a ejecutivos y emprendedores las "habilidades digitales" necesarias para acelerar sus carreras profesionales. Se trataría de una fórmula de aprendizaje a través de la acción y de la experiencia directa con el mundo de los datos.

Estos programas combinan experimentados mentores con un programa basado en proyectos que aporta a los participantes el desarrollo de las habilidades que necesitan "impulsar" en su carrera y "cumplir" con sus objetivos profesionales. Están desarrollados con la visión de aprendizaje continuo de IE Exponential Learning y se lanzan en coordinación con IE School of Human Sciences and Technology. Anuncian que en otoño dará comienzo el Bootcamp en Data Science.