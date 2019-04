Huawei y Orange prueban la tecnología 5G en Andalucía en entornos de uso real

El smartphone 5G que se utilizará en esta prueba, que tendrá lugar este jueves en el 5G Forum de Málaga, es el Huawei Mate 20X, la primera alternativa 5G de la compañía asiática, que estará disponible comercialmente en España en la segunda mitad de 2019.

A raíz de su colaboración con Huawei, Orange extenderá la cobertura 5G a más nodos radio en Andalucía --en Málaga y Sevilla--, con nuevas funcionalidades para explotar al máximo los 100MHz con los que cuenta en la banda de 3.4-3.8GHz y el soporte simultáneo en el 'Core' de NSA (Non Stand Alone) y SA (Stand Alone), las dos arquitecturas que prevén los estándares del 5G.

"Es clave ir aprendiendo de esta tecnología nueva y disruptiva, aprovechando, mientras tanto, el margen de crecimiento que tiene nuestra red 4G para ofrecer a nuestros clientes la mejor red 5G posible en el momento adecuado", ha explicado el director de Planificación de Red de Orange España, Manuel Sánchez Malagón.

Por su parte, el director de la cuenta de Orange en Huawei España, Victor Qian, ha señalado que Huawei "lidera el despliegue comercial de redes 5G en todo el mundo, con más de 40 contratos comerciales, más de 70.000 estaciones base suministradas, y los smartphones más innovadores, soportados por el chipset 5G multi-modo más poderoso del mercado, el Balong 5000".

Ambas compañías continuarán colaborando con el ecosistema local de empresas de diferentes sectores de la economía, como el del automóvil, la energía o el audiovisual, así como con administraciones locales y Universidades, para incorporar nuevos casos de uso que demuestren y validen los beneficios económicos del 5G.